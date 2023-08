Bulletstorm VR : un trailer pour l'ouverture des précommandes (en promo) et la révélation de la date de sortie

En 2011, les joueurs PS3, Xbox 360 et PC découvraient un FPS quelque peu décalé, Bulletstorm. Douze ans plus tard, c'est lors du Meta Quest Gaming Showcase en juin dernier, que People Can Fly avait annoncé le retour de la licence en réalité virtuelle.

Bulletstorm VR est donc un jeu d'action brutal qui nous place dans la peau de Grayson Hunt, chef d'une équipe d'assassins d'élite, après qu'un atterrissage en catastrophe sur une planète de villégiature abandonnée l'oblige à faire un choix difficile : survivre ou se venger.

La date de sortie et l'ouverture des précommandes ont été annoncées lors de la Gamescom Open Night Live via ce trailer :

Bulletstorm VR sortira sur Meta Quest (2, 3 & Pro), PCVR et PSVR 2 le 14 décembre 2023. Il est possible de le précommander sur le Meta Quest Store ou le PlayStation Store afin de profiter de 10 % de remise (35,99 € au lieu de 39,99 €). Sur Steam, pour le moment, il n'est que possible de le mettre dans sa liste de souhait.