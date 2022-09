Project Dagger : People Can Fly rompt avec Take-Two, mais le jeu n'est pas annulé

Connu pour Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment et plus récemment pour Outriders, People Can Fly a plusieurs projets en cours de développement, dont un autre titre édité par Square Enix et un jeu soutenu par Take-Two Interactive. Mais ce dernier bat de l'aile, l'éditeur quitte le projet.

Dans un communiqué, People Can Fly annonce en effet la rupture de son accord avec Take-Two Interactive concernant l'édition du Project Dagger, un jeu d'action et d'aventure dans une nouvelle franchise, en cours de développement depuis deux ans par l'équipe de PCF basée à New York. People Can Fly explique qu'il va désormais s'entretenir avec Take-Two afin d'établir les conditions de remboursement du financement du jeu, en fonction du modèle de distribution : soit le développeur s'auto-édite et paye tout, soit un autre éditeur reprend le flambeau et rembourse les frais de Take-Two. Quoi qu'il en soit, PCF conserve les droits de la licence, que Take-Two n'a pas voulu racheter. Le développeur indique que le jeu est toujours en phase de préproduction, autant dire qu'il n'est pas près de sortir.

People Can Fly ne se laisse pas perturber par cette séparation et rappelle qu'il a six autres projets en cours de développement. Le Project Gemini édité par Square Enix, les Project Bifrost et Victoria auto-édités, Project Rouge en cours de conception et deux titres en réalité virtuelle, à savoir Green Hell VR et un autre titre basé sur l'une de ses licences. Le studio compte toujours sortir un jeu chaque année à partir de 2024, en auto-édition ou avec un éditeur tiers. Vous pouvez retrouver Outriders Worldslayer, regroupant le jeu et son extension, contre 54,99 € sur Amazon.