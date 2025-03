Lost Rift : People Can Fly a un jeu de survie surprise

People Can Fly n'a pas passé une bonne année 2024, enchaînant les licenciements. Le studio polonais avait décidé de resserrer son activité, en abandonnant l'édition de jeux VR et en se focalisant sur des commandes, à savoir Gears of War: E-Day pour Microsoft, un mystérieux Project Delta pour PlayStation et Project Gemini pour Square Enix. Mais voilà que PCF dévoile un nouveau jeu, qu'il va développer en totale indépendance.

C'est lors du Future Games Show que People Can Fly a dévoilé Lost Rift, un jeu de tir, de survie, d'aventure et de construction à la première personne en multijoueur coopératif PvE, avec du gameplay d'extraction en PvPvE. Un titre qui emmènera jusqu'à cinq joueurs sur un archipel dangereux, voici une présentation du jeu :

Lost Rift est un jeu de tir et de survie à la première personne mêlant construction de camp, coopération en JcE (PvE) et affrontements JcJcE (PvPvE) intenses. Le jeu est jouable en solo ou en coop jusqu’à 5 joueurs. Plongez dans un monde riche et immersif où chaque décision peut changer le cours de votre aventure.

Échoué sur la plage de Pioneer’s Landing, l’une des îles d’un archipel aussi magnifique que mystérieux, vous devrez rassembler des ressources, construire un camp, fabriquer des équipements et affronter la faune locale pour survivre. Tout cela dans le but de vous préparer aux expéditions JcJcE (PvPvE) les plus intenses.

Avec un gameplay centré sur la liberté du joueur, vos choix façonneront votre aventure. Ces îles sont les vôtres à conquérir, pas seulement par la force, mais aussi en bâtissant votre propre légende en tant que survivant.

CONSTRUISEZ VOTRE CAMP DE SURVIE ULTIME





Faites preuve de créativité et construisez un camp de base sécurisé où vous le souhaitez sur votre île JcE (PvE). Utilisez des éléments modulaires et les matériaux disponibles pour créer un abri unique qui reflète votre style. Installez des stations de fabrications et de cuisine non seulement pour survivre, mais aussi prospérer.

EMBARQUEZ POUR DES EXPÉDITIONS RICHES EN ADRENALINE





Faites face à d'intenses combats JcJcE (PvPvE) dans les zones instables de l’archipel, où chaque moment est une course contre la montre et vos adversaires. Mettez tout en jeu pour décrocher les récompenses les plus convoités dans un mode extraction qui mettra à l’épreuve votre sang-froid, votre précision et votre sens de la stratégie.

SURVIVEZ À UNE MÉTÉO DYNAMIQUE ET DÉVASTATRICE





Ouragans, incendies et éclairs menacent votre camp. Des vents violents et des pluies torrentielles rendent les rivières dangereuses à traverser. Une brume épaisse enveloppe les îles dans un silence inquiétant. Il vous faudra du courage pour affronter ces épreuves et poursuivre votre aventure.