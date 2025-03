Project Delta : People Can Fly main dans la main avec Sony pour développer un jeu PlayStation

Pour une fois, People Can Fly fait les gros titres sans annoncer de licenciements. Le studio polonais a enchaîné les déboires en 2024, mais l'année commence un peu mieux, avec l'annonce d'un partenariat qui intrigue les fans PlayStation. Dans un rapport, People Can Fly annonce avoir conclut un accord avec Sony Interactive Entertainment pour développer un jeu issu d'une licence PlayStation, pour le moment connu sous le nom de Project Delta.

Les informations se limitent à ça pour le moment. L'accord est classique, People Can Fly va développer un jeu pour SIE et recevra une rémunération, un jeu de commande donc. Le studio polonais fait de même avec Microsoft pour Gears of War: E-Day, qu'il codéveloppe avec The Coalition et qui était longtemps identifié comme le Project Maverick par PCF. Ici, rien n'indique si People Can Fly est seul aux commandes de ce Project Delta où s'il aide une équipe de PlayStation Studios.

Petit à petit, le studio polonais semble sortir la tête hors de l'eau en cumulant les commandes pour des éditeurs et en resserrant ses secteurs d'activité. Tout récemment, People Can Fly a annoncé qu'il arrêtait l'édition de jeux VR d'Incuvo, une équipe interne. Le développeur est connu pour Painkiller, Bulletstorm, des portages de Gears of War ou encore Outriders, disponible à partir de 7,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.