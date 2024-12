People Can Fly : encore une mauvaise nouvelle pour le studio polonais

People Can Fly avait déjà bien mal commencé l'année 2024 avec le licenciement d'une trentaine d'employés suite à la décision de faire rendre Project Gemini, édité par Square Enix, moins ambitieux. Par la suite, le studio polonais a abandonné le Project Dagger, un temps édité par Take-Two mais reprit en indépendant par PCF. Et cette semaine, une autre nouvelle mauvaise nouvelle tombe.

Important update from Sebastian Wojciechowski, CEO. pic.twitter.com/UeDV97zEoB — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) December 10, 2024

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le CEO Sebastian Wojciechowski annonce le licenciement de plus de 120 employés après l'arrêt du Project Victora et une revue à la baisse du Project Bifrost, ainsi qu'une restructuration des équipes de soutien. Le patron de People Can Fly évoque les pressions du marché et la nécessité de s'adapter. Désormais, le studio va se focaliser sur un jeu indépendant.

L'année 2024 est compliquée pour People Can Fly, comme pour toute l'industrie, le studio a sans doute eu les yeux plus gros que le ventre avec ces multiples projets. Depuis Outriders en 2021, PCF a sorti seulement deux portages VR de Green Hell et Bulletstorm via son studio Incuvo. En théorie, People Can Fly a encore dans ses cartons le Project Maverick édité par Microsoft.

