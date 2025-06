People Can Fly annule deux jeux, une grosse déception pour les joueurs VR

People Can Fly n'était pas au mieux de sa forme ces dernières années, le studio a licencié à plusieurs reprises, a annulé le Project Victoria et revu à la baisse les ambitions du Project Bifrost. Il lui restait le Project Gemini édité par Square Enix, lui aussi moins ambitieux que prévu, mais voilà que le studio annonce une mauvaise nouvelle.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, People Can Fly annonce l'annulation du Project Gemini. Le studio polonais explique que l'éditeur (Square Enix) n'a « pas présenté de projet d'avenant au contrat d'édition concernant les termes et conditions des prochaines étapes » du développeur et ne communique plus sur la poursuite ou l'arrêt du projet. Coup dur pour ce AAA, qui devait sortir l'année prochaine.

Comme si cela ne suffisait pas, People Can Fly annonce également l'annulation de Project Bifrost, un jeu en réalité virtuelle autoédité. Cette fois, le studio polonais évoque « un manque de perspectives pour obtenir les ressources organisationnelles et les fonds nécessaires » pour continuer le développement. Pour rappel, PCF avait déjà annoncé son envie de s'éloigner des jeux VR, un marché pas vraiment lucratif pour lui. Malheureusement, après l'annulation de ces deux jeux, le PDG Sebastian Wojciechowski évoque déjà « une restructuration importante du studio », les équipes vont être réduites, « ce qui est particulièrement douloureux ».

People Can Fly a encore d'autres projets dans les tuyaux, avec deux grosses commandes : Gears of War: E-Day, codéveloppé avec The Coalition pour Microsoft et le mystérieux Project Delta pour PlayStation. Il a également dévoilé Lost Rift, un jeu de survie PvE et PvPvE sur un archipel dangereux, attendu cette année en Early Access.

People Can Fly et Square Enix avaient déjà collaboré sur Outriders, disponible à partir de 9,89 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.