People Can Fly : deux nouveaux projets en développement en plus d'Outriders

Après avoir marqué l'histoire du jeu vidéo avec plus ou moins de réussite à l'aide de productions telles que Painkiller, Bulletstorm et Gears of War: Judgment, le studio polonais People Can Fly prépare l'avenir. C'est via son site officiel qu'il nous fait part de ses projets à venir.

Nous découvrons ainsi que ce ne sont pas moins de deux AAA qui sont en cours de développement pour des éditeurs renommés. En partenariat avec Take-Two Interactive, la division new-yorkaise œuvre sur un nouveau titre original AAA pendant qu'un autre projet est en préparation avec Square Enix.

Décrit comme un jeu passionnant, ce dernier est encore inconnu du grand public et il faudra attendre quelques semaines ou mois pour avoir la chance d'en entendre parler officiellement. Malheureusement pour nous, difficile d'avoir plus de précision sur lesdits projets à ce jour et il va falloir s'armer de patience. La seule indication officielle à leur sujet provient de Sebastien Wojciechowski, le président du conseil d'administration et principal actionnaire du studio polonais, qui dévoile que les projets répondent aux noms de code Gemini et Dagger avec une sortie attendue avant fin 2024.

Pour prendre votre mal en patience, nous vous rappelons qu'Outriders est attendu sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Microsoft Windows et Google Stadia pour le 2 février prochain.