Outriders : Square Enix nous donne rendez-vous pour une 2e Transmission

Fin mai, nous avons fait le plein d'informations et de gameplay au sujet d'Outriders, le prochain jeu de People Can Fly édité par Square Enix, qui prendra la forme d'un TPS à la sauce looter shooter, sans pour autant suivre le chemin de jeu service assez commun au genre. Pour faire suite à cette 1re Transmission, c'est comme prévu une deuxième diffusion du genre qui vient d'être datée et teasé en vidéo.

Le directeur créatif Bartek Kmita de People Can Fly a de nouveau pris la parole en amont de cette 2e Transmission nommée Au-delà de la frontière, qui aura donc lieu le jeudi 2 juillet à 18h00 sur Twitch et mettra notamment en scène le Pyromancer, faisant suite à la présentation du Trickster, en plus de nous montrer des environnements inédits et de détailler la structure du jeu en termes de progression.

Nous avons bâti un monde de jeu immersif axé autour des joueurs. Vous laisserez votre trace sur le monde d'Outriders : vos actions et vos talents seront reconnus par les habitants des villes et des colonies d'Enoch. Votre voyage à travers les frontières sauvages de ce monde qui a hyper évolué pour éliminer l'Humanité sera une épopée mêlant pouvoir, découverte et rédemption. Nous avons hâte d'offrir aux joueurs un meilleur aperçu de la manière dont la campagne, les quêtes secondaires et le contenu supplémentaire se rejoignent. Les joueurs auront beaucoup à faire dans Outriders, qu'ils jouent en solo ou en coop.

Aurons-nous enfin droit à une date de sortie ? Dans tous les cas, Outriders est prévu en fin d'année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.



