Outriders : le crafting, grand absent de la démo d’aujourd’hui pour éviter de « submerger d’informations » les joueurs

Alors que la démo d’Outriders arrive à grands pas, nous avons eu l’occasion de nous adresser à Bartosz Kmita et Piotr Nowakowski, respectivement game director et lead game designer, pour évoquer son contenu. Tout ce que nos interlocuteurs nous ont raconté a été expliqué dans la diffusion d’hier soir qui servait de gros résumé avant le lancement de la démo.

Cela dit les créateurs du shooter looter ont bien été forcés de reconnaître l’absence du crafting dans cet aperçu d’une durée d’environ trois heures ; « l’une des mécaniques les plus importantes, mais la seule qui sera manquante durant la démo » selon Piotr Nowakowski. Un choix qui s’imposait selon le duo puisque la version d'essai ne comprend que le tout début du jeu, mais c’est aussi un choix de confort pour les joueurs afin de ne pas les « submerger d’informations ».

Pour rappel, cette petite expérience sera disponible dès ce soir à partir de 18h00 en métropole. Inutile de se presser, elle sera encore accessible après le lancement d’Outriders. En revanche vos personnages seront bloqués au niveau 7, ce qui vous permettra au moins d'obtenir votre quatrième capacité active. Vous serez également limités à six emplacements de héros, tandis que vous ne pourrez atteindre que le world tier 5, ce qui correspond à un niveau de difficulté plus élevé ainsi qu’un meilleur taux de loot sur l’équipement rare.

La date de sortie d'Outriders est fixée au 1er avril 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Google Stadia.

Outriders est attendu le 1er avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Vous pouvez précommander l’édition PS4 Day One à 54,99 € sur Amazon.