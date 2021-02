Outriders : un gros point sur la démo avant son lancement

Comme prévu, Square Enix et People Can Fly ont diffusé ce soir la 5e Transmission d'Outriders, une vidéo principalement dédiée à la démo de leur looter shooter qui sera disponible dès demain sur la plupart des plateformes. Mais avant cela, revenons rapidement sur le Broadcast.

Les studios ont profité de cette nouvelle Transmission pour rediffuser la bande-annonce dévoilée lors des Game Awards, à redécouvrir ci-dessus. Un point a également été fait sur la version PC, mais il n'y a rien de neuf, tout avait déjà été dit dans une vidéo datant du mois dernier. Maintenant que cela est dit, place à la démo : les joueurs pourront découvrir dès demain la version d'essai d'Outriders, qui proposera plus de trois heures du gameplay avec le début de l'aventure. People Can Fly et Square Enix nous font d'ailleurs un top 10 des points à retenir concernant la démo :

Les joueurs pourront essayer les 4 classes (Trickster, Pyromancer, Devastator et Technomancer), avec la possibilité de recommencer la démo pour tester une autre classe ;

La démo jouable en multijoueur coopératif jusqu'à trois joueurs ;

Le cross-play sera présent, à activer dans les options, pour retrouver ses amis qu'importe la plateforme (PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S). Les joueurs pourront également se rejoindre via l'Epic Games Store et Google Stadia au lancement du jeu final ;

Il sera possible de transférer sa progression dans le jeu final, avec également une upgrade gratuite de PS4 à PS5 ou Xbox One à Xbox Series X | S ;

La démo proposera de découvrir le prologue d' Outriders , le début d'une aventure épique sur Enoch qui pose les bases du scénario ;

, le début d'une aventure épique sur Enoch qui pose les bases du scénario ; Des quêtes secondaires seront disponibles, et elles seront rejouables, adaptant le loot trouvé sur les ennemis au niveau du personnage ;

La démo permettra d'essayer un tas d'armes, de les personnaliser et de les améliorer avec des mods. People Can Fly rappelle qu'il s'y connaît en armes explosives, il a déjà développé Bulletstorm , Gear of War Judgment ou encore Painkiller ;

La démo permettra d'essayer un tas d'armes, de les personnaliser et de les améliorer avec des mods. People Can Fly rappelle qu'il s'y connaît en armes explosives, il a déjà développé , ou encore ; La démo permettra aussi d'essayer les différents pouvoirs, avec des capacités propres à chaque classe. Toutes les capacités ne seront pas débloquées dans cette version d'essai, seulement les quatre premières ;

Les joueurs pourront découvrir la personnalisation du personnage (visage, cheveux, marques distinctives), avec la possibilité de modifier son apparence n'importe quand dans un camp ;

Et enfin, les studios mettent en avant le gameplay agressif d'Outriders, où tuer un ennemi soigne le personnage, incite à foncer dans le tas et à faire de gros dégâts avec les armes et pouvoirs.

Voilà donc ce qu'il fallait retenir de cette 5e Transmission d'Outriders, en attendant de découvrir la démo gratuite dès demain. Pour rappel, la date de sortie d'Outriders est fixée au 1er avril 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Google Stadia, vous pouvez précommander le jeu en édition day one à 54,99 € sur Amazon.