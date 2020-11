Outriders : les capacités du Technomage dévoilées

Même si People Can Fly et Square Enix ont déjà présenté le Technomage lors de la troisième Transmission, les studios ont profité de cette quatrième diffusion pour revenir sur cette classe de personnage, qui accompagnera le Trickster, le Pyromancer et le Devastator. Une classe taillée pour les combats à distance, mais pas seulement.

Le Technomage est donc une classe spécialisée dans les combats à distance, à l'aise avec un fusil de précision, qui utilise des gadgets pour faciliter le combat, comme faire apparaître des tourelles défensives. Il est le seul capable d'interrompre les attaques des boss et de soigner ses coéquipiers, ce qui en fait donc une classe très versatile. Le Technomage dispose d'une attaque de mêlée qui gèle les ennemis, permettant de se focaliser sur une cible, et il se soigne également en infligeant des dégâts, c'est un pouvoir passif. Le Technomage a à sa disposition huit pouvoirs actifs, comme les autres classes, avec notamment Tool of Destruction qui fait apparaître une grosse arme (un mini-gun ou lance-roquette pouvant interrompre les boss). Fixing Wave permet de redonner de la vie au Technomage et à ses coéquipiers, qu'importe la distance, Pain Launcher améliore les dégâts, Blighted Turret invoque une tourelle fixe faisant de gros ravages, capable d'infliger des dégâts de poison sur la durée, à utiliser de manière offensive ou défensive donc, et Cold Snap gèle les ennemis sur une large zone, parfait pour les combos avec les coéquipiers en attaque ou pour le repli défensif.

Les combos, justement, les développeurs en parlent, avec la possibilité de combiner plusieurs capacités pour faire de gros dégâts, le studio prend l'exemple de Cold Snap pour geler les ennemis, puis Blighted Turret pour les empoisonner et enfin Tool of Destruction pour finir le travail. Le Technomage a évidemment son propre arbre de compétences avec trois branches principales : Pestilence pour infliger davantage de dégâts avec les armes et l'empoisonnement, Tech Shaman pour améliorer les dégâts indirects (tourelles, gel) et le soin, et Demolisher qui améliore un peu tout, mais en un peu moins bien évidemment. L'équipement influence également les pouvoirs, comme à chaque fois.

La date de sortie d'Outriders est fixée au 2 février 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Google Stadia. Vous pouvez le précommander à 54,99 € en édition Day One sur Amazon.fr.

