Marvel's Avengers : un premier visuel pour l'Opération Futur Imparfait avec Hawkeye et une War Table annoncée pour en savoir plus

L'année 2020 a vu le lancement de Marvel's Avengers, le jeu service développé conjointement par Crystal Dynamics et Eidos Montréal, mais le succès n'a clairement pas été au rendez-vous pour bien des raisons. Le titre n'a pas été rentable pour Square Enix et les plans post-lancement initiaux ont dû être chamboulés. Les versions PS5 et Xbox Series X | S ont donc été repoussées et l'Opération Aux prises avec l'AIM ajoutant Kate Bishop n'a débarqué que le 8 décembre au lieu de la fin octobre. Pour autant, les efforts n'ont pas été relâchés et nous allons avoir des nouvelles d'ici peu sur ce qui nous attend par la suite.

Comme l'a annoncé l'éditeur, l'Opération Futur Imparfait va donc être présentée à l'occasion d'une nouvelle War Table préenregistrée, qui sera diffusée le mardi 16 février prochain. Une première illustration a été partagée pour l'occasion, avec évidemment Hawkeye (Clint Barton), mais aussi un Hulk bien classe avec sa barbe de vieux sage (le Maestro ?). Les forces de l'AIM seront encore une fois de la partie, tandis que la tête de la sentinelle Kree apparaît en fond et que des restes d'équipements d'Iron Man et Captain America jonchent le sol... L'autre annonce prévue au cours de la diffusion concernera les PS5 et Xbox Series X | S, espérons donc une date de sortie.

Au passage, sachez qu'un pack de récompense Kate Bishop est disponible gratuitement sur le PlayStation Store pour les abonnés au PS+, octroyant la tenue Touche de violet, la plaque d'identification KB061 et 100 unités. En revanche, toujours aucun mot sur l'arrivée de Spider-Man, qui servait pourtant d'argument marketing avant la sortie du jeu...

Si l'envie vous prend de donner sa chance à Marvel's Avengers, il est vendu 19,99 € sur Amazon.