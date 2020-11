Marvel's Avengers n'est toujours pas rentable pour Square Enix

Marvel's Avengers est sorti le 4 septembre dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia, et c'est un échec commercial. Le jeu est déserté sur Steam, il a fait perdre des dizaines de millions d'euros à l'éditeur Square Enix et même si Crystal Dynamics et Eidos Montréal tentent de remonter la pente avec des mises à jour régulières, eh bien, le jeu n'est toujours pas rentable.

C'est ce qu'a dévoilé Yosuke Matsuda, président de Square Enix, lors d'un récent bilan financier. L'éditeur accuse une perte de sept milliards de yens (environ 56 millions d'euros) entre les mois d'avril et septembre 2020, la faute à Marvel's Avengers et à sa campagne promotionnelle :

En plus de l'amortissement des coûts de développement de ce jeu, un autre facteur important associé au titre était le fait que nous ayons entrepris une campagne publicitaire majeure au moment de son lancement pour compenser les retards dans nos efforts de marketing résultant de la pandémie COVID-19. Il reste un certain montant de frais de développement à amortir au troisième trimestre, mais nous voulons le récupérer en augmentant nos ventes à l'avenir.

Square Enix compte ainsi sur la sortie de Kate Bishop au début du mois prochain et des versions PlayStation 5 et Xbox Series X et S l'année prochaine pour écouler davantage de copies de Marvel's Avengers et ainsi rentrer dans ses frais, mais le mal est déjà fait. Le titre est déjà affiché à 24,57 € sur Amazon.fr.