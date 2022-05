Tomb Raider : 88 millions de jeux vendus pour les aventures de Lara Croft

En début de semaine, Embracer Group a annoncé le rachat des studios Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal ainsi que de plusieurs de leurs licences comme Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et Tomb Raider. Une belle acquisition qui n'aura coûté que 300 millions de dollars à Embracer.

Le groupe a profité de l'occasion pour partager un visuel consacré à la franchise Tomb Raider, dévoilant que plus de 88 millions de copies des opus majeurs AAA ont été vendues depuis ses débuts en 1996. D'abord développée par Core Design, la série est à la charge de Crystal Dynamics depuis 2006 et a connu un reboot en 2013 avec trois épisodes qui comptent 38 millions d'exemplaires écoulés.

Embracer Group n'a pas détaillé les ventes des autres licences, mais rien qu'avec les aventures de Lara Croft, il a sans doute fait une bonne affaire. Pour rappel, un nouvel opus est en cours de développement, sous Unreal Engine 5, et sera donc édité par Embracer et non par Square Enix. Vous pouvez retrouver Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition à 19,99 € sur Gamesplanet.