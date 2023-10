Bam : le Meta Quest 3 va avoir son Super Smash Bros en réalité mixte dès sa sortie !

Si un Super Smash bros like répondant au doux nom de Quantaar est déjà, via l'Applab, disponible, Bam vient titiller les amateurs du genre en ajoutant deux éléments : la réalité mixte et la disponibilité sur le store officiel.

Développé par I-Illusions (responsable du jeu d'arcade à succès Space Pirate Trainer DX), le jeu Bam, annoncé brièvement lors de la Meta Connect 2023, risque de faire beaucoup parler de lui à sa sortie. Présenté comme un mélange de "Super Smash Bros et de Quake 3 sur une table", le jeu en réalité mixte permettra de jouer en solo (contre des bots), en local et en ligne à des joutes endiablées.

Voici que le studio a déclaré :

BAM est un jeu de bataille multijoueur en réalité mixte (RM) au rythme effréné. Placez votre arène où bon vous semble, faites-la évoluer, pivoter et miniaturiser votre personnage jusqu'à la victoire en ligne ou en local grâce aux ancrages spatiaux. BAM est un jeu facile d'accès pour tous les âges et tous les types de joueurs, qui utilise des mécanismes innovants de miniaturisations et d'ancrages.

BAM ! sera disponible à la sortie du Meta Quest 3 le 10 octobre, et sera également jouable sur Meta Quest 2 et Quest Pro. C'est d'ailleurs l'un des premiers jeux que nous allons tester sur le Quest 3.

Le Meta Quest 3 est désormais disponible en précommande sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.