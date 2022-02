Meta Quest 2 : vers un suivi complet du corps ?

Nos confrères américains UploadVR ont récemment fait une découverte en fouillant la documentation Oculus Unity concernant le SDK du suivi physique du clavier pour le Quest 2, sur le site Oculus for Developers. En creusant un peu, ils se sont aperçus que la mention Body Tracking Support était présente dans l'onglet des fonctionnalités du Quest 2. Pour rappel, le Body Tracking est le suivi de la position du corps dans l'espace. Actuellement le Quest 2 ne propose que du Head Tracking (suivi des mouvements de la tête) et du Hand Tracking (pour le suivi des doigts de la main), mais un suivi complet du corps et des jambes améliorerait davantage le sentiment de « présence » en réalité virtuelle, ainsi que les interactions physiques dans les jeux.

Meta est malheureusement resté sans réponse face aux demandes d'explication d'UploadVR, ne désirant pas commenter les plans de développement futurs. Cependant, l'intrigue continue puisqu'après être nous-mêmes remontés à la source et avoir trouvé la dite capture d'écran, celle-ci ne fait désormais plus mention du Body Tracking Support à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Meta aurait-il réagi et, cherchant à ne pas ébruiter une potentielle fonctionnalité cachée, aurait-il sciemment modifié les options présentes dans le SDK ? Quoi qu'il en soit, voici immortalisées pour vous les deux versions. Cependant, bien que deux des quatre caméras grand-angles soient dirigées vers le bas, il se pourrait tout de même que le tracking ne soit pas suffisamment efficace pour suivre et identifier en toute circonstance et lors de chaque mouvement de tête, le bas du corps avec précision. Cette fonctionnalité pourrait en outre être en essai sur le Quest 2, qui servirait alors d'incubateur pour les futures technologies embarquées par les prochains casques Meta.



Bien évidemment cette information est à prendre avec des pincettes, libre à vous de spéculer sur le sujet, mais si elle s'avérait, cela donnerait lieu à de nouvelles expériences ou gameplay exploitant le suivi du corps, ainsi qu'à des avatars toujours plus réalistes pour encore plus d'immersion. Wait and see...



