VRChat : la bêta du suivi des mains débarque sur Meta Quest 2 et Quest Pro !

Si nous nous passons volontiers du hand tracking (ou suivi des mains) dans la plupart de nos jeux (faute de précision et de confort d'utilisation), voici que VRChat pourrait bien changer la donne.

VRChat est une plateforme sociale permettant de discuter, jouer ou regarder ensemble des vidéos. Appelée Finger Tracking, la fonctionnalité expérimentale permettra via divers gestes de la main et du doigt d'interagir avec son avatar et son environnement. Dans la vidéo ci-dessus, nous voyons dans la pratique ce que cette feature apporte. À titre d'exemples, il sera possible en pinçant le pouce et le majeur de se mouvoir, en pinçant l'annulaire et votre pouce gauche, vous pourrez désactiver/activer le micro, tandis que votre main droite vous permettra de sauter...

L'importance de la prise en charge des mains va bien au-delà de la suppression des contrôleurs, elle apporte une nouvelle forme de communication : la langue des signes. Une grande communauté, ayant pour nom Helping Hands, avait déjà éprouvé par le passé (à la sortie du hand tracking en 2020 sur Meta Quest 1) son intérêt pour le suivi des mains. L'arrivée de cette fonctionnalité sur VRChat arrive à point nommé, voici ce que Jenny0628 (bénévole chez Helping Hands) déclare :

Cela signifie que nous serons en mesure de réaliser certaines formes avec nos mains que nous n'avons jamais pu réaliser auparavant, comme la possibilité de faire un mouvement de ciseaux avec deux doigts, passer d'une forme en « U » à une forme en « V », etc. Cependant, c'est encore loin d'être parfait, j'ai remarqué que le Meta Quest 2 a encore du mal à suivre les mains qui se chevauchent, même chose pour le croisement des doigts et les mouvements sous la poitrine. Je reste cependant très enthousiaste à l'idée d'une plus grande liberté de mouvement et des progrès réalisés par VRChat pour inclure davantage de formes d'interaction et de communication !

