META : le nouveau nom de Facebook est déjà une marque déposée par un fabricant de PC, la bourde !

Vous le savez sans doute, la maison mère de Facebook a changé de nom pour que celui-ci ne soit plus associé qu'au réseau social et non à toutes les activités de l'entreprise (Instagram, WhatsApp...), dont le fameux métavers. Si jamais vous aviez loupé toute cette histoire, nous en avons fait un récapitulatif complet ici. Ce genre de chose ne se préparant pas entre deux cafés devant la machine, il est difficile d'imaginer que le géant américain se retrouve dans une telle situation, c'est-à-dire d'avoir choisi un nom de marque déjà déposée aux États-Unis.

En effet, Joe Darger et Zack Shutt ont monté, en novembre 2020, une société de fabrication de PC pour gamers, Meta PCs. Le site TMZ a mis en ligne un document montrant que c'est en août dernier qu'ils ont déposé aux États-Unis une demande de marque pour le mot Meta dans les domaines des ordinateurs, laptops, tablettes, logiciels et autres produits high-tech, soit pile dans le champ d'action de Facebook. Celle-ci ayant été validée, ils sont donc actuellement bien propriétaires de la marque. Les deux fondateurs, qui expliquent ne pas avoir eu connaissance du projet de changement de nom de Facebook jusqu'à son annonce le 28 octobre dernier, ont fixé le prix de cession de leur marque à 20 millions de dollars. Moqueurs, ils ont créé un visuel montrant Mark Zuckerberg tenant un de leur PC et tourné une petite vidéo où Zack Shutt le parodie en expliquant que leur nom de société va changer pour devenir Facebook.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z — META PCs (@METAPCs) October 28, 2021

À cette heure, Facebook n'a pas encore commenté cette bourde, mais une personne proche de la société aurait déclaré à TMZ que le géant américain n'était pas inquiet et avait tous les droits requis pour obtenir le nom. Le bras de fer entre David et Goliath commence et ne sera pas forcément gagné par ceux qui ont déjà la marque. En effet, The Guardian a demandé l'avis de Mark P. McKenna, professeur à la faculté de droit de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et celui-ci a expliqué qu'il existe des failles pour arriver à récupérer la propriété d'une marque. La plus commune consiste à déposer une demande dans un autre pays, un petit sans système de recherche de préférence, et à utiliser cette date de demande soi-disant antérieure pour la déposer aux États-Unis. Cette pratique, souvent utilisée par les grands groupes, est fallacieuse, mais semble bien fonctionner.

META, la petite entreprise avec ses 25 salariés, va-t-elle réussir à garder son nom ou à le revendre à Facebook ? L'histoire ne fait que commencer et, si en temps normal, les chances auraient été plutôt minces, il se peut que le bad buzz que génèrerait cette magouille pour obtenir la marque ne soit pas ce dont Marc Zuckerberg a besoin en ce moment. Pour rappel, il est déjà chahuté suite à une enquête du Wall Street Journal où une ancienne collaboratrice, devenue lanceuse d'alerte, a révélé preuves à l'appui des pratiques pas très jolies de la part de l'entreprise. À suivre !