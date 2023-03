RUMEUR sur Meta Quest : avis aux anglophobes, le sous-titrage français automatique pour les jeux et applications devrait arriver !

Principal frein à l'achat de jeux et applications, l'absence de localisation française est pour certains rédhibitoires, en plus de ne participer en rien à la démocratisation de la VR. Se faire un RPG bien bavard en anglais se révèle être un parcours du combattant pour ceux ne maîtrisant pas la langue de Shakespeare, qui plus est en VR où vous devez retirer et remettre le casque à chaque mot ou tournure de phrase qui vous paraîtront abscons. Eh bien, cela pourrait bien changer avec les prochaines mises à jour des casques Meta.





C'est le dataminer NyaVR qui a partagé sa découverte sur Twitter :

Meta works on a system-level "live captioning" for audio that is played on the headset. It will work for apps, videos, and voice chats / parties. pic.twitter.com/7xBRztEGv6 — NyaVR (@nya_vr_) February 15, 2023

Meta travaille sur le « sous-titrage en temps réel » à l'échelle du système pour l'audio qui est joué sur le casque. Cela fonctionnera pour les applications, les vidéos et le chat vocal / les groupes de jeu.

Autrement dit, à l'instar de YouTube, il serait donc possible d'obtenir une traduction sous-titrée à la volée. Espérons tout de même que cela se rapproche bien plus d'un DeepL que ce que propose Google, pour éviter une traduction mot à mot et non contextuelle.

Si cette fonction devenait effective, vous pourrez enfin vous comprendre entre étrangers dans VRChat, Rec Room et d'autres applications sociales, et vous pourrez enfin vous faire ce fameux RPG bien bavard qui vous faisait de l'œil quelque temps auparavant. Malheureusement, si le jeu ne parle pas et se déroule de manière écrite, aucune traduction automatique ne serait prévue.

NyaVR a également trouvé des lignes de code mentionnant le changement de voix de l'assistant vocal, ainsi que la personnalisation du nom de celle-ci. Cette possibilité, déjà disponible sous Android avec Hey Google devrait donc prochainement débarquer sur les casques Meta.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.