TUTO Oculus Quest 1 & 2 : boostez et améliorez la netteté de vos jeux grâce à Macrodroid

Le potentiel des applications d’automatisation



Les applications d’automatisation permettent de programmer et automatiser certains traitements sur nos appareils Android et de ce fait, nos Oculus Quest 1 & 2, sous forme de macros. Ce sont des séquences d'actions et d'instructions logiques et opératoires, pouvant être exécutées par des déclencheurs, des conditions et des contraintes, et ce, de façon automatisée afin de faciliter certaines tâches.

Si vous n’avez pas encore suivi notre tutoriel Macrodroid, nous vous invitons très fortement à le parcourir pour pouvoir suivre celui-ci. Nous vous conseillons de même de savoir manipuler SideQuest avant d’aller plus loin. Si ce n’est pas le cas, nous en parlons ici. Nous ne nous attarderons donc pas sur les manipulations techniques que vous devez connaître, comme sur le sideloading.

Précédemment, nous vous avons montré comment installer et manipuler simplement l’application Macrodroid, afin de créer des macros et ainsi résoudre des problématiques algorithmiques, mais aussi, implémenter de nouvelles fonctionnalités à destination de nos casques autonomes.

Modifier les performances graphiques de l'Oculus Quest via SideQuest



Si vous avez déjà manipulé SideQuest, vous avez peut-être un jour essayé de modifier les paramètres de votre casque en changeant la résolution des textures ou en boostant les performances du processeur central et graphique en vous rendant dans l'onglet « Device settings & tools ».

La résultante est une image souvent plus nette et détaillée ou une application plus fluide. Gardez cependant à l'esprit que les manipulations ne sont pas anodines et peuvent entraîner la surchauffe du casque, son instabilité, une baisse de fréquence d'images et entraîner une baisse de l'autonomie de la batterie. Néanmoins, modifier ces paramètres en connaissance de cause peut s'avérer bénéfique dans de nombreuses situations et peut apporter une réelle plus-value dans les jeux vidéo notamment. Ces manipulations nécessitent aussi une certaine réflexion et méritent d'être appliquées de la bonne manière. Si vous augmentez par exemple la résolution des textures (1), il faudra sans aucun doute augmenter les performances du CPU et du GPU (2). De même il existe certains artifices permettant de gagner quelques images par secondes supplémentaires et ainsi gagner en fluidité. Grâce au rendu fovéal fixe (3), il est possible de garder la netteté au centre de la lentille tout en dégradant l'image sur le pourtour. En principe c'est quasiment imperceptible pour nos yeux, car plus nous nous éloignons du centre de la lentille, plus l'image est floue. Pour en savoir plus sur le jargon de la réalité virtuelle, nous vou sinvitons à consulter notre lexique dédié à cette adresse.

Les images suivantes montrent le paramétrage de la résolution des textures dans le jeu Walkabout Mini Golf. Le bond visuel est impressionnant !

Résolution des textures : 512px. L'image est totalement floue et pixélisée ;





Résolution des textures : 3072px. L'image est vraiment nette.





Et si nous définissions ces paramétrages des performances graphiques suivant nos jeux ét/ou applications, et ce, de façon automatique, en se passant de SideQuest ?



En effet, changer tous ces paramètres, c'est bien beau mais il faut sans arrêt quitter son casque afin de jeter un œil à l’application SideQuest et de procéder aux nouveaux paramétrages suivant les jeux et/ou applications lancés.

La solution que nous proposons est une macro qui permet de nous affranchir des manipulations répétitives via SideQuest, de garder le casque sur la tête et de stocker en mémoire, le paramétrage pour les différents jeux et applications définis. À l'exécution de l'un d'eux, elle déclenche et applique automatiquement le paramétrage souhaité.

Nous pourrons définir, pour chacun d’eux, un profil de résolution des textures, la performance du CPU et du GPU ainsi que le rendu fovéal. Ces paramétrages sont atockés dans une variable servant de fichier de configuration. La macro est capable, au lancement d’un jeu ou d'une application, d’aller lire le profil préalablement configuré, et de paramétrer l’Oculus Quest en conséquence. Il devient possible de jongler entre nos jeux préférés, réglés aux petits oignons, sans avoir à passer par SideQuest. Un gain de temps en somme, mais un paramétrage nécessaire.

C’est parti pour le paramétrage de la macro !



Ne partez pas en courant ! Nous avons préparé la macro en amont pour vous. En effet, elle est un tant soit peu plus complexe que celles du précédent tutoriel. Pour qu’elle s’exécute correctement sur votre casque, il vous faudra procéder comme suit.

AVERTISSEMENT : avant de vous lancer dans l'automatisation de vos casques, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas tenus pour responsable des possibles désagréments qui pourraient survenir sur votre appareil lors de son paramétrage. Si la manipulation de nos smartphones par ce procédé ne date pas d'hier, il n'en est rien aujourd'hui pour nos casques de réalité virtuelle. Aussi, vous agissez en connaissance de cause.

1. Installation du plugin Tasker ADB Shell

Nous partons du principe que l'application Macrodroid est déjà installée sur votre casque (si ce n'est pas le cas, le package d'installation .apk est disponible ici). ADB Shell [Tasker Plugin] est un plugin, c'est-à-dire une extension qui vient se greffer sur l’application Macrodroid. Il permet d’exécuter des scripts Shell via ADB. Ce dernier est l’outil de base des développeurs et de tous les bidouilleurs qui veulent manipuler leur appareil Android depuis un ordinateur. Il fait partie du SDK (Kit de développement logiciel d’Android). ADB est l’acronyme de Android Debug Bridge. C’est un pont entre le système Android et notre ordinateur, ou plus globalement notre appareil Android et un autre appareil. Il permet aux développeurs (et autres acteurs de l’écosystème Android), de communiquer avec leur appareil grâce à des commandes. Le tout fonctionne sur le modèle client-serveur (ou esclave-maitre). adbd, le deamon (processus en arrière-plan) d’ADB tourne sur l'appareil Android et peut recevoir des commandes depuis un serveur ADB, installé sur un ordinateur ou tout autre appareil, et ainsi les exécuter. Dans la plupart des cas, il est utilisé via une connexion USB. C'est ce qui se passe lorsque nous branchons l'Oculus Quest sur notre ordinateur. Le client (notre casque), passe en mode débogage et reçoit des commandes depuis le serveur (notre ordinateur), comme le changement de résolution des textures via une commande Shell.

D'ailleurs, nous allons activer le mode debug sans fil (adb sans fil) pour être libre de tout câble et poursuivre la suite de ce tutoriel. Ne vous inquiétez pas, l'ordinateur sera quand même capable de discuter avec le casque. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Enable wireless mode » (1) puis sur « CONNECT » (2).

Le plugin ADB Shell [Tasker Plugin] permet d’envoyer des commandes ADB Shell à un appareil Android distant, soit par une connexion USB soit par le Wi-Fi. Mais il va encore plus loin, il autorise aussi l’appareil à s’envoyer des commandes à lui-même en utilisant le protocole ADB intégré au système Android. Mais pour ce faire, le débogage Wi-Fi doit être activé.

Téléchargez le package .apk ADB Shell [Tasker Plugin] ici. La version actuelle est la v6.3b ;

Installez l’apk sur votre Oculus Quest via SideQuest ;

Lancez l'application tout juste installée et quittez là sans accepter les droits ;

2. Téléchargement des macros dans l’application Macrodroid

Deux macros sont nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. « Gamergen_OQ_APP » permet d'exécuter les profils de performance graphique suivant les jeux et applications lancés. La macro « Gamergen_OQ_APP_Reset », permet quant à elle, de désactiver ces paramétrages et mettre ceux par défaut lorsque nous retournons dans le home Oculus. Elle fait aussi office de macro de secours. Ainsi, appuyer sur le bouton Power est là aussi censé remettre d'applomb le casque.

Rendez-vous dans l’onglet « Modèles » ;





Cliquez sur l’icône de recherche ;





Tapez « Gamergen » dans la barre de recherche. Vous devriez voir apparaitre les macros « Gamergen_OQ_APP » et « Gamergen_OQ_APP_Reset »





Ajoutez les à votre bibliothèque en les ouvrant et en cliquant sur l’icône d’ajout de la macro ;





Vous devrez accepter les droits d'accessibilité pour l'application Macrodroid ;













Une fois les droits accordés, retournez dans la macro et cliquez de nouveau sur l'icône d'ajout de la macro ;

Faites de même pour l'autre macro si nécessaire.

3. Paramétrage des profils de performance graphique de nos jeux et applications

Rendez-vous dans la tuile « Macros » puis dans la macro « Gamergen_OQ_APP » ;

Configurez ensuite le déclencheur « Application Lancée » ;





Ajoutez les jeux et/ou applications que vous souhaitez paramétrer. Dans notre exemple nous avons choisi de paramétrer Demeo (dont le test est à retrouver à cette adresse) et Walkabout Mini Golf ;





(dont le test est à retrouver à cette adresse) et ; Puis sauvegardez la macro ;





Rendez-vous maintenant dans la tuile « Variables » ;









Créez la variable globale « appsPerformancesProfiles » de type chaîne. Cette variable est reliée à la macro « Gamergen_OQ_APP » et contient les profils de performance graphique des jeux et applications ;





Renseignez la valeur de la variable ainsi créee comme suit : « MonApplication1;TS:2048;PERF:2;FFR:2 ;| MonApplication2;TS:3072;PERF:4;FFR:4 ;| »





Le paramétrage des profils contient les paramètres suivants :

TS (Texture Size) : change la qualité du rendu de certaines textures pour chaque œil. Il s'agit en quelque sorte d'un suréchantillonage (supersampling). La résolution par défaut de l'Oculus Quest 2 est de 2880x1584px. La dalle, est par contre, elle, de 3664x1920px. C'est pourquoi nous sommes tenté de l'exploiter au-dessus de sa résolution par défaut.



Voici la taille des textures disponibles. Il s'agit des résolutions pour un oeil.



512 = 512 x 563px

768 = 768 x 845px

1024 = 1024 x 1127px

1280 = 1280 x 1408px

1440 = 1440 x 1584px (Défaut) => 2*1440x1584 = 2280x1584px

1536 = 1536 x 1690px

2048 = 2048 x 2253px

2560 = 2560 x 2816px

3072 = 3072 x 3380px



Attention, tout comme sur un ordinateur, jouer sur le suréchantillonage induit un besoin en ressources beaucoup plus conséquent. De ce fait, il devient nécessaire d'augmenter les performances générales du casque pour tenir une cadence d'image satisfaisante et ainsi éviter les lags ; PERF : définit le niveau de performance du CPU et du GPU.



0 = Default, 1 = Low, 2 = Medium ( Default ), 3 = High, 4 = Very High ;

: définit le niveau de performance du CPU et du GPU. 0 = Default, 1 = Low, 2 = Medium ( ), 3 = High, 4 = Very High ; FFR (Fixed Foveated Rendering) : rendu fovéal fixe. Définit la façon dont l'image est rendue dans les bords extérieurs de l'image (voir lexique)



0 = Off, 1 = Low, 2 = Medium (Default), 3 = High, 4 = Very High ;

Chacun des paramètres est optionnel, aussi si vous ne les renseignez pas tous, les valeurs par défaut seront appliquées.

Il est possible de renseigner autant de profils que souhaité. Pensez néanmoins à enrichir aussi le déclencheur de la macro « Gamergen_OQ_APP » au besoin. Chaque profil de jeu est séparé par le caractère « | » et chaque paramètre se termine par un « ; ». De même, les paramètres sont en majuscule. Si ces normes ne sont pas respectées, les profils ne fonctionnent pas.

Testons tout ça !



Attention, même si les possibilités de ces macros vous semblent miraculeuses, il y a un hic. Tant que les droit Super Utilisateur (root) ne sont pas disponibles sur l’Oculus Quest (c’est par contre le cas sur l’Oculus Go), nous sommes dans l’obligation, à chaque redémarrage du casque, d’activer le débogage ADB via Wi-Fi depuis l’application SideQuest comme nous l'avons fait précédemment. Ce qui implique de brancher le casque à notre ordinateur ou à notre smartphone Android (oui, l’application SideQuest existe aussi sur Android), à chaque fois que l’Oculus Quest démarre. C’est une limitation du système Android qui réinitialise les paramètres de débogage à chaque redémarrage. La manipulation permet en quelque sorte, de démarrer de deamon ADB sur le casque.

Maintenant que vous connaissez les tenants et aboutissants, nous allons pouvoir tester tout ça. Nous considérons donc que vous avez paramétré quelques uns de vos jeux et/ou applications afin de les tester avec nous.

Au lancement d'un jeu paramétré, si la configuration de la macro « Gamergen_OQ_APP » et de la variables globale « appsPerformancesProfiles » sont en adéquation et suivent la norme d'écriture établie, nous devons voir apparaitre une notification indiquant : « Profil detected. [Walkabout Mini Golf] ».

Attention, cependant, au tout premier lancement d'un des jeux et/ou applications paramétrés, un message demandant l'autorisation pour le débogage devrait apparaître. Vous devrez l'accepter pour faire en sorte que le plugin fonctionne correctement. Il vous faudra ensuite re lancer le jeu pour applique vos paramètres de performance graphique car ce premier essai fait office de configuration du plugin.

À la fermeture d'un jeu et ou application paramétrée, le home Oculus est tel que vous l'aviez laissé, c'est-à-dire dans sa résolution initiale même si vous aviez effectué une modification au préalable.

Si à tout hasard, le profil de performance graphique ne s'appliquait pas malgré la présence de la notification du profil détecté, vous devrez procéder aux points de contôle suivants :

Vérifier que la communication ADB via Wi-Fi est toujours activée. Pour cela, il suffit de vérifier dans SideQuest si le témoins de connexion est vert et réactiver au besoin la connexion sans fil ;





Relancer le plugin ADB Shell [Tasker Plugin] et peut être de nouveau accepter le débogage USB ;

et peut être de nouveau accepter le débogage USB ; Vérifier tout simplement la configuration de votre profil dans la variable « appsPerformancesProfiles ».





Si vous n'y arriverez pas à configurer correctement les macros par le bias du tutoriel, nous vous proposons de regarder le tutoriel express en vidéo ci-dessous :

Gardez cependant en tête que cette manipulation n’améliore pas les performances, ni la netteté des jeux PC VR. En effet, pour ces derniers, c’est la carte graphique de l’ordinateur qui travaille à la génération des images et les envoi telles quelles à l’Oculus Quest qui agit tout simplement comme un écran. Si vous souhaitez pouvoir définir un supersampling en PC VR, par jeux, nous vous conseillons de suivre le tutoriel Oculus Link/AirLink et de regarder la section Oculus Tray Tool.