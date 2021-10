Oculus Go : l'accès root est officiellement disponible !

En root vers de nouveaux horizons ! Nous vous en parlions il y a peu dans cet article et c'est maintenant chose faite, le root est enfin disponible sur l'Oculus Go. Cette pratique est utilisée dans le monde des smartphones, consoles et autres systèmes informatisés pour contourner la sécurité et introduire de nouvelles fonctionnalités. Il devient possible d'installer des ROM de jeux sur console, overclocker un téléphone, customiser son système et son interface en profondeur et ajouter tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Mais la vocation première, si nous prenons le cas des smartphones, est la possibilité de les maintenir à jour avec une version récente d'Android, même quand ils accusent une certaine ancienneté.

L'Oculus Go n'est donc pas mort, mais dans sa phase de renaissance, tel le phénix, il n'a pas dit son dernier mot et va s'offrir à la merci des développeurs du monde entier pour en tirer le meilleur parti, autant sur la partie hardware que software. Nous pourrions imaginer overclocker son CPU pour obtenir de meilleures performances, prendre en compte le support de nouvelles connectiques, améliorer le streaming et porter de nouvelles applications, changer le lanceur d'application et les applications système et surtout nous affranchir de Facebook.

La procédure à suivre pour obtenir l'accès root sur l'Oculus Go est à retrouver à cette adresse. Notez que comme toute manipulation du système d'un appareil, vous êtes responsable de ce que vous faites et donc de possibles problèmes pouvant survenir à la suite de cette manipulation. Il ne s'agit pas d'un acte anodin, pour autant, c'est Facebook lui-même qui nous offre la marche à suivre, et ce de façon officielle. De même, vous perdrez toutes vos données, car le système sera remplacé.