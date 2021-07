Oculus Quest 1 et 2 : la mise à jour V31 annoncée et en cours de déploiement avec quelques nouveautés

Oculus vient d'annoncer une nouvelle mise à jour, la V31, dont le focus est consacré - selon le constructeur - aux amis. Côté nouveautés, il y aura deux nouvelles façons d'inviter des personnes à jouer en VR avec nous et quelques nouvelles fonctionnalités pour Messenger. Point d'allusions quant à la résolution des trop nombreux bugs arrivés avec les précédents firmwares. Dommage.

Voici la liste des nouveautés annoncées par Oculus :

Amélioration de l’invitation

Tout d'abord, un nouveau bouton « Inviter à l'application » qui sera bientôt pris en charge par un certain nombre d'applications. Situé dans le menu Quest lorsque vous êtes dans une application VR prise en charge, vous pouvez l'utiliser pour envoyer une invitation à vos amis ou à des personnes avec lesquelles vous avez récemment joué. S'ils acceptent, ils seront directement intégrés à votre session multijoueur. Vous pouvez désormais afficher et gérer le groupe de personnes avec lesquelles vous jouez à partir du menu et les rejoindre si vous êtes séparés.

Ceci a été testé avec Beat Saber, Blaston, Demeo, Echo VR, ForeVR Bowl, Hyper Dash, PokerStars VR et Topgolf with Pro Putt et cela devrait disponible prochainement. Cette fonction est ouverte à tous les développeurs et il ne tient qu'à eux de l'intégrer via le v31 SDK disponible.

Deuxièmement, nous facilitons également la mise en place de sessions multijoueurs en dehors du casque. Accédez à l'onglet Social de l'application mobile Oculus sur iOS ou Android, sélectionnez l'application VR pour laquelle vous prévoyez une session (vous pourrez choisir parmi toutes les applications prises en charge que vous avez installées), et un lien d'invitation personnalisé sera généré pour vous. Envoyez ce lien à vos amis sur Messenger, publiez-le sur les réseaux sociaux et tous ceux qui possèdent ce lien pourront vous rejoindre.

Messenger

Messenger sur Oculus gagne également quelques nouvelles fonctionnalités avec la v31. Nous ajoutons des accusés de réception d'envoi et de lecture, afin qu'il soit plus facile de garder une trace de vos conversations dans la VR comme vous le feriez sur d'autres plateformes.

Restez en sécurité

Sans doute l'ajout le plus important de la v31 : de nouveaux paramètres de sécurité. Vous pouvez définir un motif de déverrouillage depuis votre casque (ou le faire dans l'application mobile Oculus), puis indiquer si le motif est nécessaire pour se connecter à votre casque ou accéder aux mots de passe enregistrés sur votre appareil. En effet, vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer et de remplir automatiquement vos mots de passe dans le navigateur dans le cadre de la v31. Les mots de passe restent cryptés sur le casque et, bien entendu, vous pouvez également supprimer les mots de passe que vous ne souhaitez plus conserver.