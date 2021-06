Oculus Quest 2 et 1 : La mise à jour V30 regorge plus de nouveautés qu'initialement annoncées !

Après les nouveaux ajouts repérés dans notre dernier article sur le sujet, la V30 continue de nous livrer ses secrets. Afin de rendre la réalité virtuelle plus accessible et plus inclusive, un nouvel onglet d'accessibilité fera son apparition dans les paramètres d'Oculus. Dans celui-ci, une fonction de correction de la colorimétrie permet d'augmenter la lisibilité des couleurs difficiles à différencier. Parmi les trois configurations, nous retrouvons la Deutéranomalie (vert-rouge), la Protanomalie (rouge-vert) et la Tritanomalie (bleu-jaune). De quoi rendre l'expérience plus agréable pour les personnes atteintes de daltonisme notamment.





Un autre ajout intéressant, nommé « Surélever le point de vue », permettra de définir une position debout alors que vous jouez assis. L'activer reviendra à augmenter la hauteur de votre vue de quarante centimètres dans les applications compatibles. Ce paramètre restera jusqu'à ce que vous confirmiez, redessiniez une limite Guardian ou que vous éteigniez votre casque. Actuellement en phase de test, elle sera disponible dans les « Fonctionnalités expérimentales » avant de progressivement migrer vers l'onglet « Accessibilité ». Nous apprenons aussi le déplacement de certaines options, comme le choix de la taille du texte vers l'onglet « Accessibilité ».

Enfin, une autre fonctionnalité longtemps attendue par la communauté concerne la capacité de switcher entre une discussion vocale dans votre groupe Oculus et les fonctionnalités vocales de l'application elle-même. Idéal pour se retrouver et discuter ensemble, avant de se séparer en basculant sur le chat d'équipe en jeu. Jusqu'à présent, lorsque les joueurs présents dans un salon vocal Oculus lançaient un jeu, le chat se coupait pour donner la priorité aux fonctions vocales de l'application. Ce qui rendait toute coordination difficile et nous obligeait parfois à passer par des applications tierces pour discuter.

La mise à jour V30 ajoute son lot de fonctionnalités bienvenues, et comme d'habitude, c'est un point sur lequel il est difficile de critiquer Facebook. Celle-ci arrivera progressivement sur tous les casques dans les semaines à venir.