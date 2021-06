Oculus Quest : des informations sur la mise à jour V30 et sur l'arrivée prochaine d'Air Link pour le Quest 1

C'est via le compte Facebook de Mark Zuckerberg que nous avons pu entrevoir les nouvelles possibilités de la mise à jour à venir sur nos Oculus Quest. En effet ce dernier a posté ceci :

La nouvelle mise à jour V30 en approche sur nos Oculus Quest permettra d'étendre le bureau Infinite Office et de faciliter la gestion du multitâche.

Sous le post en question nous retrouvons une vidéo dans laquelle le patron du réseau social nous fait une démonstration de ce qu'il avance. Nous le voyons ouvrir plusieurs applications côte à côte. C'est une fonctionnalité que nous attendions depuis longtemps. Jusqu'alors, pour passer d'une application à une autre, comme de l'Oculus Store au navigateur, il fallait fermer d'abord la première. La vidéo dévoile aussi une autre subtilité avec l'apparition dans la barre de lancement d'applications ouvertes, à la manière de ce que propose Windows par exemple.

Dès lors, nous pouvons imaginer ce que Facebook a derrière la tête. Les applications Android devraient débarquer sous peu dans l'écosystème via un store dédié et il devient donc nécessaire de pouvoir gérer indépendamment les différents processus et tâches de fond. Avec le passthrough et la possibilité de virtualiser l'emplacement de notre bureau, le hand tracking pour une manipulation native des éléments virtuels ou encore plus récemment, le suivi du clavier et les notifications, Infinite Office prend tout son sens. Nous nous nous imaginons dorénavant travailler pleinement dans cet écosystème virtuel.

Air Link arrive officiellement sur les Oculus Quest 1 !





Cependant, Mark Zuckerberg ne s'arrête pas là et annonce aussi l'arrivée officielle de Air Link sur l'Oculus Quest 1. Une nouvelle qui devrait en ravir plus d'un, car aujourd'hui l'intégration de cette fonctionnalité passe par une manipulation exotique. Patience donc. En attendant, nous ne pouvons que vous conseiller notre excellent tutoriel pour manipuler correctement l'Oculus Link et Air Link et tirer le meilleur parti votre configuration.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.