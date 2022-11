Oculus PC : la version bêta permet de tester les nouvelles fonctionnalités du Meta Quest Pro en mode PC VR

Nous ne l'avions pas vu venir, mais cela paraît cohérent, le monde PC VR peut maintenant accueillir les fonctionnalités propres au Meta Quest Pro : le suivi des yeux (Eye Tracking), celui du visage (Face Tracking) et le passthrough (haute définition et couleurs).

Vous vous en doutez, en raison de son prix prohibitif, ne pas pouvoir mettre facilement les mains sur un Meta Quest Pro au regard de ses fonctionnalités constitue un véritable crève-cœur pour de nombreux joueurs ! Imaginer des jeux graphiquement plus réussis et en tirer parti a de quoi faire rêver. Et si votre visage terrifié pouvait avoir une influence dans le déroulement du jeu, et si vos micro-expressions pouvaient vous trahir à la manière de Lie to Me ? Et si votre regard pouvait indiquer à celui qui vous kidnappe ce que vous cherchez à cacher ou ce que vous tentez de faire ou d'appeler ?

Tempérons toutefois nos ardeurs, en n'oubliant pas que le prix du Meta Quest Pro et le public cible ne vont en aucun cas obliger les studios à développer exclusivement pour le dernier-né de Meta. Si les technologies de ce dernier pouvaient être intégrées au prochain Meta Quest 3, cela aurait l'effet d'une petite bombe dans le milieu de la réalité virtuelle. Mais comme vous vous en doutez, et comme nous l'avions vu dans un article précédent, il n'est pas encore question d'utiliser les technologies susnommées dans le prochain casque grand public de Meta. Mais il reste un peu moins d'un an pour continuer à rêver et rien ne nous interdit de le faire.

Par ailleurs, le suivi des yeux pourrait également profiter du PC VR pour s'exprimer pleinement. En autonome, c'est la puce Snapdragon XR2+ qui doit tout calculer (son, image, contrôleurs, face tracking, eye tracking...), alors qu'avec un jeu entièrement calculé depuis un PC gamer, la puce peut entièrement se concentrer sur l'eye tracking et donc sur le rendu fovéal. Vous pourrez donc avoir des jeux incroyablement beaux, à l'instar de Resident Evil Village sur PSVR 2, sans avoir pour autant une machine dernier cri pour en profiter, le PC ne mettant qu'en haute définition la petite portion d'écran que vous êtes en train de regarder en temps réel, pour mieux sacrifier à l'inverse ce que vous ne regardez pas.

Si le Meta Quest Pro vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de 1799,99 € et, si vous hésitez, voir le test de la bête sur notre chaîne YouTube. Si vous trouvez qu'il est trop cher, ce qui est le cas, le Meta Quest 2 pourra vous permettre de vous amuser - sans les fonctionnalités de suivi des yeux et du visage - à moindre coût surtout qu'il est en promotion avec deux jeux offerts en ce moment.