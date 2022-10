Meta Quest Pro : voici le gain réel en performances du rendu fovéal

Le Meta Quest Pro prend en charge le rendu fovéal, autrement dit, le casque analyse l'endroit où vous regardez pour vous proposer la meilleure qualité d'image, tandis que ce que vous ne regardez pas est mis en basse définition. Cela permet notamment d'économiser d'importantes ressources. Absent du Meta Quest 2, mais bel et bien présent sur le Quest Pro, le suivi des yeux (eye tracking) permet d'affiner cette fonctionnalité, en se basant non pas sur la périphérie de votre vision (les bords de vos lentilles), mais bien sur la position de vos yeux. Mais dans quelle mesure exactement le suivi des yeux améliore-t-il les performances ?

En réalité, pour parvenir à un niveau hautement probant, il faudrait un suivi oculaire en temps réel, sans latence et avec un taux de rafraîchissement de l'écran incroyablement élevé. Disons-le simplement, ce n'est pas pour maintenant. Déçu ? Nous aussi, mais il y a quand même de quoi faire avec la technologie actuelle.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous la question de savoir comment notre vision fonctionne, ne serait-ce que pour mieux comprendre ce qui va suivre. Chez l'être humain, la vision est incroyablement bonne, mais seulement sur 3°. En dehors, l'image que nous voyons est moins définie, mais c'est notre cerveau qui travaille sans relâche à nous faire croire à une certaine homogénéité. Il nous joue donc des tours à la manière du DLSS 3.0. Les deux technologies qui vont vous être présentées ici (FFR/ETFR) se basent sur ce que fait notre propre vision, nous faire reposer en économisant de précieuses ressources.

Le FFR (Fixed Foveated Rendering) consiste à rendre les bords de vos lentilles moins définis, il est utilisé depuis l'Oculus Go et est toujours présent sur l'intégralité des casques Meta. 5 crans sont disponibles (0 = Arrêt, 1 = Low, 2 = Medium, 3= High, 4= Very High) et plus la valeur est grande,plus vous ressentirez l'effet de flou et de pixellisation sur les côtés des lentilles, mais plus votre application ou votre jeu sera fluide. C'est à partir du niveau 3 que vous ressentirez réellement la baisse de définition sur les côtés.

Le ETFR (Eye Tracking Foveated Rendering) reprend le même principe, mais avec le suivi de l'œil, et ce ne sont pas 5 crans qui sont proposés, mais 4 (niveaux 0, 1, 2 et 3). Avec le niveau 1, la périphérie est rendue avec quatre fois moins de pixels, tandis qu'avec le niveau 4, c'est avec seize fois moins de pixels. Ainsi, plus la définition est élevée, plus les économies sont importantes.

Selon Meta, le FFR économiserait entre 26 et 36 % de performances, contre 33 % à 45 % pour l'ETFR. Si ce n'est pas clairement un véritable bond en avant, à une résolution 1,5 fois supérieure à celle par défaut, nous passons en FFR de 34 % à 43 % et de 36 % à 52 % pour l'ETFR. Il faut compter environ 9 % de différence entre les deux technologies. Vous l'aurez compris, ce n'est pas avec ça que nous allons bientôt pouvoir jouer à Half-Life: Alyx en 8K sur nos casques autonomes ! En dehors de cette boutade, l'ETFR permet, contrairement au FFR, de ne pas ressentir la baisse de définition. À choisir, l'ETFR permet tout de même de gagner un peu plus de ressources tout en vous proposant une meilleure qualité d'image.

Si nous regardons du côté du PlayStation VR 2, l'avantage du FFR est bien plus important, allant jusqu'à 60 % de gain en ressources, l'ETFR (également présent) n'est pas en reste avec ses 72 % de gains en performance. Comment expliquer une telle différence ? L'architecture de GPU et leurs puissances étant très différentes, il est plus facile pour le GPU de Sony de calculer et d'affiner le rendu. N'oublions pas que Meta utilise une technologie interne alors que Sony utilise celle de Tobii.

Attention, si vous souhaitez jouer la carte de la confidentialité et ne pas activer le suivi des yeux, vous ne bénéficierez pas de l'ETFR, bien que vous puissiez toujours vous rabattre sur le FFR.

