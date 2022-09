PREVIEW PSVR 2 : un casque vraiment surprenant, la VR plus réelle que jamais !

Une expérience hors du commun !





2023 sera une date importante pour Sony Interactive Entertainment, car le constructeur sortira son nouveau casque en réalité virtuelle, le fameux PlayStation VR 2. Nous avons eu la chance de tester ce nouvel « accessoire » lors du Tokyo Game Show 2022, forcément, nous sommes obligés de partager nos premières impressions tellement l’expérience a été… incroyable. Vous l’aurez donc compris avec ces quelques petits mots, oui, nous sommes déjà convaincus par la bête.

Lorsque nous nous sommes approchés du PSVR 2, nous avons été stupéfaits par sa taille. Le casque est énorme ! Nous nous attendions à un produit plus fin, plus petit, il n’en est rien et il en impose. Évidemment, en voyant un tel gabarit, nous avions des craintes sur le poids. Et, ne tournons pas autour du pot, nous avons été surpris, car le casque est extrêmement léger. Nous avions des inquiétudes sur un autre point : l’obscurité. Avec le PSVR premier du nom, au niveau du nez, la lumière passait par un petit espace, nous sortant totalement de notre monde virtuel. PlayStation a résolu ce souci en incluant un bandeau en caoutchouc tout autour des yeux, qui se plie et s’adapte en fonction de la forme de notre visage. Résultat ? Nous sommes plongés dans le noir… Un bonheur ! Mais attendez, ce n’est pas tout. Le PSVR 2 vibre sur des parties spécifiques de notre crâne. Imaginons que dans un jeu, nous nous prenons une pierre en pleine tête, le casque va trembler pour nous faire ressentir l’impact. Complètement prenant !

Nous disons bonjour à la perfection.

Et les manettes dans tout cela ? Les PlayStation VR 2 Sense se basent, en partie, sur la technologie de la manette PlayStation 5, la DualSense. En d’autres termes, gâchettes adaptatives et retours haptiques sont là pour nous immerger comme il se doit dans une expérience. Grâce aux vibrations, nous pouvons ressentir une matière et même le poids d’un objet ; le pad vibre à des zones spécifiques de la main. Pour vous donner un exemple, dans Resident Evil Village, nous nous sommes amusés à jeter notre couteau et à le rattraper, nous avons réellement senti une légère traction, tirant vers le bas. Alors certes, tout se base sur des sensations, mais le cerveau est trompé avec des informations virtuelles pour nous faire discerner une fausse réalité. Et… ça fonctionne. Pour parler brièvement de l’ergonomie, les PSVR 2 Sense épousent divinement bien nos paumes et nos doigts, le confort est maximal. Même le touché est agréable. What else?

Parlons peu, parlons bien, qu’en est-il du rendu ? Première chose qui saute aux yeux, c’est extrêmement fin, soigné et détaillé ; merci la 4K (2K par œil au passage). Ainsi, nous pouvons dire adieu aux tas de pixels baveux en arrière-plan et nous disons bonjour à la perfection. Ensuite, les champs de profondeur sont bien plus agréables, malgré la présence d’un mini quadrillage. Les couleurs, elles, sont vives et éclatantes. La technologie OLED est mise à contribution, les tons sont alors plus prononcés. Les noirs sont bien plus accentués et ne tirent plus du tout vers le gris. Toute cette excellence visuelle joue beaucoup sur la motion sickness qui s’estompe en un clin d’œil. Le flou cinétique est moins exagéré, les mouvements paraissent plus réalistes, nos neurones sont moins fatigués, c’est un plaisir de basculer dans un univers virtuel sans avoir envie de rendre l’âme.

Premières impressions : Vivement !



Quel est le point à ne pas négliger pour une expérience optimale dans un monde en réalité virtuelle ? Le confort. Sony Interactive Entertainment a su concevoir un casque surprenant qui s’adapte à tout type de crânes. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, un câble est toujours présent et peut déranger durant certaines sessions ; surtout si nous bougeons dans tous les sens. Mais il est fin et peut se dissimuler facilement dans un tee-shirt pour éviter d’emmêler nos mains dedans. Entre le rendu, les sensations et les vibrations, le PSVR 2 a su nous charmer en quelques secondes. Si vous aimez les expériences en réalité virtuelle, c’est le genre de casque qui se doit de finir à la maison. En trois mots : nous avons hâte !

En attendant la sortie du PSVR 2, vous pouvez craquer pour le premier PSVR sur Amazon.