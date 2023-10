PREVIEW Arizona Sunshine 2 : premières impressions sur la suite d'un FPS zombiesque incontournable en réalité virtuelle

Zombie un jour, Zombie toujours !





Arizona Sunshine, premier du nom, est sorti en 2016 et il avait immédiatement séduit tous les tueurs de Zombies du monde entier au point, que sept ans plus tard, quelques excellents DLC et portages sur les nouveaux casques VR plus tard, il se vend toujours très bien au prix fort. Cette longévité hors norme va donc prendre fin avec l'arrivée prochaine de sa suite, dénommée très logiquement Arizona Sunshine 2. Après un tel succès, VertigoGames se doit d'offrir, dans ce nouvel opus, de la nouveauté sans perdre l'essence de ce qui a fait le succès du premier : l'humour déjanté et le plaisir défoulant de détruire des Zombies en masse. Pas simple. Nous avons eu l'opportunité de jouer, dans les locaux de l'éditeur, à une pré-version sur PC pendant une quarantaine de minutes et voici nos premières impressions.

Nous avons bien apprécié le côté action sans trop avoir besoin de réflexion d'Arizona Sunshine 2

Graphiquement, Arizona Sunshine 2 est impressionnant que ce soit sur les décors, les personnages ou encore notre chien Buddy particulièrement bien fait avec des animations, comme les attaques de Zombies, réussies. Nous avons commencé notre périple en intérieur et nous nous sommes laissé aller à passer quelques minutes à regarder un peu tout ce qui était autour de nous et c'était beau. En extérieur, cela reste toujours aussi propre visuellement et la distance d'affichage est plus que correcte quand nous sommes sur les hauteurs à observer les zombies de loin. La modélisation de ces derniers est d'ailleurs fort bien réussie et les explosions de têtes ou encore les coupures de membres (à la hache par exemple) sont super sanglantes et bien faites. Âmes sensibles, abstenez-vous de plonger dans ce jeu. Le travail sur le son et sa spatialisation est, lui aussi, bien foutu. Autant le dire, il est difficile de ne pas stresser avec une ambiance remplie de grognements et autres sonorités pas vraiment rassurants. Côté armes, il y a un certain réalisme dans leurs bruits et cela complète très bien le tout.

Sur le principe, l'histoire d'Arizona Sunshine 2 fait directement suite au premier épisode. Il en reprend donc le principe de survie dans un monde post-apocalyptique peuplé de Zombies qui ne veulent clairement pas notre bien. Au niveau du scénario, au vu de ce que nous avons pu tester, nous sommes dans le même délire assez linéaire que dans le premier opus, soit un fil conducteur pour justifier qu'il faille buter du mort-vivant sans beaucoup plus de réflexion. En gros, lors de notre démo, nous avons cheminé entre divers lieux de plus en plus remplis de zombies, trouvé des armes de plus en plus puissantes, cherché comment ouvrir une porte (et donc trouver une clef) pour arriver à finir cet essai. Il n'en faut pas plus pour se faire plaisir et nous avons bien apprécié ce côté action sans trop de réflexion même s'il y a un petit air de déjà-vu avec son prédécesseur.

Gentil, le chien...





Par contre, cette fois, au-delà des combats de mélée en solitaire, nous sommes maintenant accompagné de Buddy, un chien policier qui va nous assister dans ces derniers mais aussi en nous permettant de transporter des armes dans son harnais. Cet ajout est franchement une bonne idée. Nous avons d'ailleurs apprécié, plus d'une fois lors de notre périple d'essai, de l'avoir à portée de main ou de dents pour nous aider. Fidèle soldat canin, il obéit à nos ordres et peut attaquer ou venir nous rejoindre. Si jamais nous sommes trop occupés à défourailler de la tête de zombies, il sait aussi se rendre utile de façon autonome. Cette combo coopérative fonctionne parfaitement et apporte une touche de fraicheur - si c'est possible de le dire ainsi vu le thème bienveillant du jeu - dans le gameplay. C'est d'ailleurs sur ce point que bon nombre d'améliorations ont été apportées. Pour commencer, l'arsenal disponible s'est bien agrandi et nous avons pu essayer un simple pistolet, un fusil à pompe, un fusil lance-grenade, un pistolet mitrailleur, un lance flamme, un lance roquettes, des grenades... et nous en oublions certainement. Un autre bon point se situe dans la possibilité de ramasser des items afin de les assembler pour fabriquer des munitions (grenades dans notre démo). Bref, il y a maintenant de quoi varier les plaisirs sur la façon d'occire les tas de viande sans âme.

Arizona Sunshine 2 semble bien parti pour assurer une succession de qualité au premier opus.

La prise en main, VR oblige, vise à être " naturelle ". En effet, les armes se tiennent comme si elles étaient "vraies" et leur maniement se fait de la même manière. Notre capacité à savoir recharger vite et bien viser sera ici plus que primordiale. A ce titre, il est possible de choisir la hauteur de l'emplacement de sa ceinture tactique sur les hanches, ce qui permet d'avoir une partie de son arsenal à portée de main pour affronter les hordes. Le travail des développeurs sur le maniements des armes de poings et des combats rapprochés est flagrant. Il est vraiment jouissif de venir entailler la gorge d'un zombie ou encore de lui éclater la tronche avec une hache. La physique est efficace et, contrairement à d'autre titres, il n'y a pas de latence dans nos mouvements et attaques. Nous frappons "en vrai", cela frappe de même dans le monde virtuel. C'est un véritable défouloir, nous avons adoré. A noter, le rechargement des armes est bien réaliste (éjecter le chargeur, en prendre un à la ceinture, le mettre en place et réarmer) mais le choix du chargeur à prendre ne se fait pas par rapport à ce que nous voyons à la ceinture mais automatiquement en fonction de l'arme en main. Rien de compliqué, mais il nous aura fallu quelques longues minutes pour expliquer ça à notre cerveau et ne pas paniquer en rechargeant. Une fois passé la cap, cela se passe sans accroc et les zombies l'ont bien compris malgré leur nombre grandissant au fur et à mesure de la démo. .

Nos premières impressions : très bonnes ! Arizona Sunshine 2 semble bien parti pour assurer une succession de qualité au premier opus. Il est doté de graphismes qui flattent la rétine, de nouveautés de gameplay fort appréciables comme l'apparition du chien Buddy, d'une amélioration des combats de près, d'un système de crafting pour des munitions et de nombreuses nouvelles armes. Si nous avons mis un peu de temps pour nous habituer au système de rechargement des armes, pourtant logique, nous avons fini par le maîtriser et bien nous amuser. Ce jeu a tout pour réussir avec un studio qui maîtrise son sujet, une communauté fidèle depuis des années et une réalisation technique qui, si elle est confirmée dans la version finale, offre vraiment du plaisir à tous les niveaux.

Le Meta Quest 3 peut être précommandé sur Amazon au prix de 549,99 € pour la version 128 Go et 699,99 € pour la 512 Go, avec Asgard's Wrath 2 offert.