Arizona Sunshine 2 : un paquet d'infos et du gameplay pour le FPS en VR

Attendu au début du mois prochain sur PC VR, Meta Quest et PlayStation VR 2, Arizona Sunshine 2 a eu droit à une nouvelle vidéo de gameplay récemment, à l'occasion d'un showcase où Vertigo Games a également dévoilé plusieurs informations sur son jeu de tir avec des zombies.

Arizona Sunshine 2 inclura ainsi une campagne solo ou coopérative à deux joueurs, un mode coopératif cross-plateform et un mode Horde à quatre joueurs, les développeurs résument tout cela :

Le mode coopératif :

Arizona Sunshine 2 proposera une fonction multijoueur en cross-platform, une campagne en coop à deux joueurs, un mode Horde sans fin jouable jusqu'à quatre joueurs, et bien plus. Le mode coop d'Arizona Sunshine 2 se repose sur les bases du jeu original en ajoutant une multitude d'interactions et de mécanismes VR. Plus que jamais, les joueurs pourront profiter d'un gameplay en coop freestyle.

Contenu post-launch :

Des plans de support post-launch ont également été annoncés aujourd'hui. Ils incluent trois cartes additionnelles pour le mode Horde, qui sortiront lors de la première année. Plus de détails seront révélés ultérieurement.

Une mise à jour Quest 3 a également été dévoilée pour Arizona Sunshine 2, permettant aux joueurs de profiter d'une meilleure résolution dès le premier jour. La mise à jour Quest 3 post-launch prévue pour fin décembre introduira notamment des effets d'ombres dynamiques sur les objets en mouvement.

Campagne solo :

Durant le showcase, le Game Director d'Arizona Sunshine 2, Peter Deurloo, a présenté une toute nouvelle campagne solo, incluant des séquences et éléments de gameplay inédits. Cela comprend des indices sur l'histoire séparée de Rob Yescombe (The Invisible Hours, Farpoint), votre nouvel ami canin Buddy et des mécaniques nouvelle génération, tels que le rechargement manuel et le combat au corps à corps.

Du contenu en coop :

Une série de créateurs de contenu VR ont formé des duos pour lancer une campagne coop sur Arizona Sunshine 2. Découvrez leur expérience sur le mode coop du jeu, accompagné de leur nouvel ami, Buddy. De nombreux créateurs de contenu ont partagé en vidéo leurs premières impressions sur la campagne en coop à deux, que vous pourrez retrouver directement sur leur chaîne.

Interview avec le doubleur Sky Soleil :

Le showcase a aujourd'hui accueilli un invité très spécial : le doubleur principal d'Arizona Sunshine 2, Sky Soleil. Dans une discussion avec l'équipe de développement, Sky a parlé de son retour dans la peau du protagoniste enjoué et malicieux d'Arizona Sunshine 2. Ajoutez à cela une session de doublage en freestyle et il devient évident que le talent de Sky est un élément essentiel de la narration d'Arizona Sunshine 2.