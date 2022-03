Oculus Quest 2 : la V38 a mis, discrètement, un coup d'arrêt sérieux à l'attrait de la fonction de partage familial

Depuis maintenant quelques mois, dans l'univers des Oculus Quest et Quest 2, nous avons l'habitude de voir des annonces de fonctionnalités diverses devant arriver avec un nouveau firmware, mais qui au final n'arrivent pas ou du moins pas chez tout le monde. Dans la même veine, nous avons aussi l'habitude d'en voir qui soient bien disponibles, mais qui ne fonctionnent pas comme attendu et ne donnent pas le même résultat chez tous les utilisateurs. C'est le cas du « Partage Familial » qui, depuis le 13 février 2021, permet d'installer plusieurs comptes sur un seul casque et ainsi de faire profiter un des comptes secondaires des jeux installés sur le principal sans avoir à les racheter. Cette possibilité bien connue des utilisateurs de consoles et de PC est une bonne chose même si, dans le monde Oculus, la liste des jeux partageables est assez étriquée et n'est pas la même pour tout le monde.

Grâce à cette fonctionnalité officielle, il était donc possible d'acheter un second casque et de jouer en multijoueur avec un membre de sa famille, ou un pote, sans avoir à acheter deux fois le même jeu. Cette option a d'ailleurs motivé bon nombre d'entre vous à s'offrir un deuxième Quest 2 vu l'économie substantielle que permettait cette option de partage. Mais voilà, la V38 est arrivée et sans crier gare, elle vient de mettre un terme à la fête. Il est maintenant impossible de lancer le même jeu sur le compte principal et le compte secondaire en même temps. Un joli message expliquant le problème apparaît et la seule option restante est alors de cliquer sur « Quitter ». Pire, il semble même que si l'utilisateur secondaire achète le jeu sur son compte, il ne pourra jouer en multi avec l'utilisateur principal que si le partage familial est désactivé. Après avoir contacté le support Oculus, la réponse est tombée : « Jouer au même jeu en même temps n'aurait jamais dû être possible, c'était un bug que nous venons de corriger ! » Elle n'est pas belle celle-là ?

Notez bien que si vous êtes en V38 (ou +) mais que le casque en face est en dessous, il est alors encore possible de jouer en multijoueur en partage famillial.

Cela dit, il faut bien admettre que si Meta a bien communiqué sur le partage des applications sur un casque au sein d'une même famille, il n'a jamais été dit qu'ils devaient être jouables en même temps. Mais le fait que cela le soit et que l'entreprise n'ait jamais expliqué que c'était provisoire est beaucoup plus malsain sachant que cela a fait vendre des casques VR uniquement pour ça. Notez aussi que depuis quelques mois, de nombreux jeux même solos demandent une connexion Internet pour se lancer et d'autres refusent de le faire si une autre session du même jeu est lancée sur un autre casque connecté au même compte. Ces deux limitations sont arrivées tout aussi discrètement, sans aucune annonce. Quelle sera la prochaine étape ? Peut-être l'impossibilité d'installer le même compte sur plusieurs casques ? Qui sait ? Wait and see!

Merci à Nicolas T. pour son aide sur le sujet et Frédéric F. pour son signalement.