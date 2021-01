Oculus Quest 2 : compte multi-utilisateurs et partage familial d'applications bientôt disponibles !

Facebook (Oculus) vient d'annoncer que, dès le mois prochain, deux des fonctions les plus attendues de la communauté seront activées, soit la possibilité d'avoir plusieurs comptes enregistrés sur un seul casque VR et, de fait, le partage d'applications entre ces comptes enregistrés sur celui-ci. En effet, actuellement, il n'y a qu'un seul utilisateur par casque et, malgré une mention « partage familial » qui existe depuis quelques mois sur les fiches de jeux, il est impossible de partager sa bibliothèque avec ses amis ou sa famille. Certes, une réinitialisation du casque permet de le changer de compte, mais au quotidien, c'est vraiment très lourdingue.

Le mois prochain, nous déploierons deux des fonctionnalités les plus demandées de notre communauté VR : les comptes multi-utilisateurs, la possibilité pour plusieurs comptes de se connecter à un seul casque, et le partage d'applications, la possibilité de partager des applications avec d'autres sur un appareil partagé.

Grâce à ces deux fonctionnalités, le titulaire du compte principal pourra donc en ajouter des secondaires sur son Oculus Quest 1 et 2 afin de partager les applications avec eux les jeux qu'il achète. De fait, avec un seul achat partagé, les différents utilisateurs pourront avoir leur propres sauvegardes et trophées, et cela sur un seul casque VR. Avec ces deux possibilités, Oculus vient donc offrir à ses utilisateurs un confort supplémentaire qui existe déjà sur les consoles PlayStation, Xbox ou sur Steam (PC), depuis bien longtemps.

Ces fonctionnalités seront lancées en plusieurs étapes à partir du 13 février 2021. La première passera par une phase expérimentale avant d'être étendue à tous les utilisateurs. Dans un premier temps, un titulaire de compte principal pourra ajouter jusqu'à trois comptes secondaires et activer le partage d'applications sur un seul casque. Dans un second temps, la fonctionnalité de partage d'applications se développera pour permettre à un titulaire de compte principal de partager ses achats sur trois appareils, car Facebook prévoit qu'il y en aura très vite plusieurs par foyers.

À partir du 13 février 2021, toutes les nouvelles applications sur Rift ou Quest soumises à la plateforme Oculus devront prendre en charge le partage d'applications. Celles déjà disponibles avant cette date le supporteront automatiquement sauf si les développeurs en décident autrement.

Pour rassurer les studios de développement, de nouvelles protections seront mises en place :

Pour utiliser le partage multi-utilisateur et d'application, le titulaire du compte principal et les comptes secondaires doivent chacun se connecter à l'appareil partagé en utilisant leurs propres comptes Facebook.

Les titulaires de compte secondaires peuvent uniquement lancer les droits d'application partagés éligibles du propriétaire principal sur l'appareil partagé. Si le titulaire du compte secondaire achète son propre appareil ou possède déjà son propre appareil, il ne pourra pas accéder aux applications partagées du propriétaire principal sur son nouveau casque.

Seuls les comptes secondaires sur l'appareil partagé peuvent utiliser les droits d'application de l'utilisateur principal, y compris certains achats intégrés ou DLC si cela est autorisé.

Les titulaires de compte secondaires peuvent acheter leurs propres applications et contenus sur l'appareil partagé, mais ne peuvent pas partager ces applications avec le titulaire du compte principal ou d'autres comptes secondaires.

Un utilisateur Oculus qui active le partage d'applications peut se connecter simultanément à plusieurs appareils, mais ne peut pas exécuter la même application avec son compte sur plusieurs appareils à la fois. Différents comptes peuvent exécuter l'application partagée simultanément, sous réserve de la limitation de l'appareil mentionnée ci-dessus.

L'utilisateur principal ne peut pas être modifié sans une réinitialisation d'usine. Un utilisateur principal peut ajouter des comptes secondaires, mais les comptes secondaires ne peuvent pas ajouter d'autres comptes.

Voilà donc une très bonne nouvelle pour les familles ou les couples qui se disputaient leur casque et ne pouvaient pas en profiter pleinement.

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 est disponible chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Boulanger, Darty et Amazon.