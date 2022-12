Demeo : festival de mises à jour pour les versions PC et VR (SteamVR, Quest et PICO) et changement de prix en vue !

Demeo était annoncé comme le pionnier du genre dungeon crawler au tour par tour en réalité virtuelle et s'est bien imposé comme la référence en la matière depuis sa sortie l'année dernière (lire notre test). Graphiquement superbe, d'une jouabilité sans faille, il a reçu depuis bon nombre de mises à jour dont la dernière en date concerne le mode passthrough et la réalité mixte. Au cours du Resolution Showcase de ce 15 décembre, il a été annoncé pas moins de quatre mises à jour pour ce jeu.

Demeo Battles (sortie en 2023)

Les détails sur la version PvP de Demeo ont été révélés, ainsi que des séquences de gameplay inédites ! Au lieu de jouer en coopération avec des amis contre les vilains monstres occupant les donjons obscurs, ce nouveau mode permettra de s'affronter entre humains. Chaque joueur étant associé à des méchants, les combats seront sans nul doute épiques.

Mise à jour Reign of Madness (VR et PC) annoncée

Aujourd'hui, le cinquième et dernier chapitre de la saga Mad Elven King, Reign of Madness est en ligne et invite les joueurs de Demeo dans la ville d'Ends où ils ont une chance de fermer le pont du Rift et d'arrêter Rackarn une fois pour toutes. Disponible dès maintenant sous forme de mise à jour gratuite pour les propriétaires de Demeo sur le Quest Store et Steam (la sortie sur le PICO Store suivra sous peu), les aventuriers seront rejoints par le tout nouveau personnage jouable Uhrak le Barbare, qui compte sur son fidèle Crochet de Varga pour garder ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Comme pour les aventures précédentes, celle-ci est livrée avec de nouveaux ennemis, niveaux et cartes, mais elle comprend également un ajout très spécial : un nouvel arrangement orchestral de la partition principale de Demeo et une toute nouvelle musique pour l'aventure Reign of Madness interprétée par l'Orchestre symphonique national tchèque.

Une augmentation de prix en vue !

Avec la fin de la première saga dans ce dernier chapitre, le prix de Demeo passera à 39,99 € sur toutes les plateformes à partir du 12 janvier 2023 pour mieux refléter le contenu du jeu qui s'est vu ajouté quatre aventures complètes, trois nouveaux personnages jouables et de nombreuses autres améliorations depuis le lancement du jeu début 2021.

Demeo: PC Edition quitte l'Early Access, arrive sur Steam Deck et l'Epic Games Store



Les fans des aventures de Demeo sur PC verront leurs expériences améliorées via plusieurs ajouts demandés par les joueurs. Demeo: PC Edition sort de l'accès anticipé sur Steam et fait également ses débuts sur l'Epic Games Store. Les joueurs peuvent désormais profiter de la prise en charge des manettes et de l'optimisation complète sur Steam Deck.

