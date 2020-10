Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, date de sortie de la Partie I, doubleurs de renom et trailer alléchant pour le jeu VR

ILMxLAB prépare un nouveau jeu en VR à l'Avant-poste Black Spire de Batuu, qui nous permettra de vivre plusieurs histoires contées par les locaux, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. Nous incarnerons un droïde de réparation qui va écouter des légendes mémorables, comme une impliquant Yoda et le padawan encore inconnu Ady Sun’Zee sur Batuu.

Après un premier teaser le mois dernier, c'est une bande-annonce plus complète qui nous permet de découvrir la diversité des décors et des situations qui nous attendent. La vidéo fixe surtout une date de sortie pour le jeu : ce sera pour le 19 novembre sur les appareils de la gamme Oculus. Enfin, pour la première partie, car ILMxLAB confirme que Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge aura droit à une Partie II en 2021 pour compléter le récit.

La version originale aura dans tous les cas un beau casting, car il est au passage confirmé que Frank Oz et Anthony Daniels reprendront les voix de Maître Yoda et C-3PO, que Matthew Wood (Sebulba, Bib Fortuna...) sera Mubo, le propriétaire du dépôt de droïde, que Bobby Moynihan (Saturday Night Live) sera le barman Seezeslak, et que Debra Wilson (Cere Junda dans Star Wars Jedi: Fallen Order) sera Tara Rashin, leader du Gang de la Mort Guavian. Si le titre vous intéresse, l'Oculus Quest 2 est proposé à partir de 349,99 € sur Amazon.fr.