Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, des artworks et des détails sur le jeu VR aux multiples histoires

Maintenant que sa trilogie Vader Immortal: A Star Wars VR Series est bouclée, ILMxLAB peut s'adonner à un nouveau projet. Il ne va pas chercher trop loin, car il s'agira encore une fois d'une expérience en réalité virtuelle dans l'univers des Jedi. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge a été annoncé comme une aventure spéciale entre Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker, en lien avec les quartiers Galaxy’s Edge qui vont ouvrir dans deux parcs d'attractions Disney. Il nous emmènera sur l'avant-poste Black Spire de Batuu, aux confins des Territoires de la Bordure Extérieure, avec des phases de jeu entre aventure et action.

Nous en apprenons aujourd'hui davantage à l'occasion d'un billet sur le site officiel d'Oculus et chez Entertainment Weekly. Déjà, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge est prévu dans un premier temps sur Oculus Quest, la nouvelle plateforme phare de la réalité virtuelle, pour une sortie fin 2020. Il mettra en scène Seezelslak, un barman Azumel qui aime les histoires, et Tara Rashin, une pirate Quarren qui dirige une cellule d'opération du Gang de la Mort Guavian depuis Batuu. Ils seront doublés par Bobby Moynihan (Saturday Night Live, Orka de Star Wars Resistance) et Debra Wilson (Mad TV, Cere Junda dans Star Wars Jedi: Fallen Order).

En revanche, le personnage que nous incarnerons, ce sera un droïde technicien de réparation, échoué sur la planète après que son vaisseau ait été attaqué par des pirates. Il va être pris sous l'aile de Seezelslak, dont les histoires plus vraies que nature vont nous faire voyager à travers l'espace et le temps. Car oui, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge nous fera bien vivre une multitude d'aventures liées à l'univers de Star Wars, tous sortis des mémoires du gestionnaire de cette simili Cantina. Alléchant, non ? Les premiers artworks diffusés donnent dans tous les cas envie d'en voir plus.

