Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, un nouveau jeu VR entre les épisodes VIII et IX annoncé

Maintenant que la trilogie Vader Immortal: A Star Wars VR Series est terminée, ILMxLAB peut s'adonner à de nouvelles expériences vidéoludiques. Et il ne va pas aller chercher trop loin : il annonce aujourd'hui Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, un nouveau jeu en réalité virtuelle conçu en collaboration avec Oculus Studios.

Le titre proposera un gameplay tourné vers l'action et l'aventure, avec des évènements se déroulant entre Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker. L'histoire se passera à l'Avant-poste Black Spire de Batuu, aux confins des Territoires de la Bordure Extérieure, et mettra en scène des personnages inédits et connus. Le gameplay est décrit comme varié et accessible, avec pour but de séduire un maximum de joueurs.

Si le nom de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge ne vous est pas inconnu, c'est normal : son univers sera connecté à celui des quartiers Star Wars: Galaxy’s Edge qui ouvriront dans les Disneyland Resort de Californie et Walt Disney World de Floride. Il n'y a pas encore de date de sortie précise pour ce projet qui est tout de même prévu pour 2020, et qui n'a pour le moment que droit à un concept art et un logo. Au niveau des casques compatibles, l'Oculus Quest et l'Oculus Rift seront très probablement utilisables, mais la liste des appareils compatibles n'a pas été communiquée.

Lire aussi : Vader Immortal: A Star Wars VR Series, les combats de sabres laser bientôt sur le PS VR de la PS4