Vader Immortal: A Star Wars VR Series, les combats de sabres laser bientôt sur le PS VR de la PS4

Parmi les jeux VR les plus intéressants de ces dernières années, il y a peut-être Vader Immortal: A Star Wars VR Series. Il nous invite à incarner un apprenti de Dark Vador qui va développer sa maîtrise de la Force et du sabre laser, pour une utilisation forcément intéressante de la réalité virtuelle et des mouvements dans l'espace.

Le projet était pour le moment uniquement disponible sur Oculus Quest et Oculus Rift, où il était sorti en trois parties. Maintenant que l'expérience est complète, ILMxLAB peut commencer à chercher à diversifier son champ d'action, et c'est ce qu'il va faire avec un portage sur le PlayStation VR de la PS4.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series sera proposé dans une édition complète, avec ses trois chapitres et l'extension Lightsaber Dojo. La version PS VR est prévue pour l'été 2020, à priori sans supplément particulier, à une date exacte encore non inconnue.

