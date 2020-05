SOLDES sur les jeux Star Wars : jusqu'à 75 % de réduction sur presque toute la saga pour le Star Wars Day

Ce lundi, c'est le Star Wars Day (le 4 mai, May the 4th, « May the force be with you », vous connaissez la chanson). Les fans de la licence auront de quoi le célébrer avec le très attendu dernier épisode de la série Star Wars: The Clone Wars en exclusivité sur Disney+.

Pour prolonger le plaisir sur nos consoles de jeux vidéo en tout genre, la quasi-intégralité des titres licenciés de la franchise sont en promotion sur l'eShop, le Xbox Store, le PlayStation Store, mais aussi Steam, GOG, Humble et Origin. Pour découvrir les jeux Switch, Xbox One, PS4 et PC en promotion, ça se passe ci-dessous avec la liste complète, ou directement sur votre plateforme de téléchargement préférée : la fin des offres varie suivant les boutiques, alors ne tardez pas à succomber ou au moins à vous renseigner.



Les adeptes des titres Star Wars sur mobiles peuvent sinon profiter de bonus, réductions et évènements dans Disney Emoji Blitz, Disney Magic Kingdoms, Star Wars: Galaxy of Heroes, LINE: Disney Tsum Tsum, Star Wars Pinball, alors que des packs de skins peuvent être récupérés dans Minecraft à -33 %, et que des costumes gratuits à l'effigie de la saga sont accessibles gratuitement dans Les Sims. Star Wars: Knights of the Republic est enfin affiché à -50 % sur l'App Store et le Google Play Store.

Consoles Star Wars : L'Ascension de Skywalker [Blu-ray] 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. Star Wars: Battlefront (Classic, 2004) (50 % de réduction sur Xbox)

(Classic, 2004) (50 % de réduction sur Xbox) Star Wars: Battlefront II (Classic, 2005) (50 % de réduction sur Xbox)

(Classic, 2005) (50 % de réduction sur Xbox) Star Wars Battlefront II (EA) (40-50% off select packs on PlayStation 4 et Xbox)

(EA) (40-50% off select packs on PlayStation 4 et Xbox) Star Wars Bounty Hunter (50 % de réduction sur PlayStation 4)

(50 % de réduction sur PlayStation 4) Star Wars: The Force Unleashed (75 % de réduction sur Xbox)

(75 % de réduction sur Xbox) Star Wars: The Force Unleashed II (75 % de réduction sur Xbox)

(75 % de réduction sur Xbox) Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (50 % de réduction sur Xbox ; 15 % de réduction sur PlayStation 4 et Switch)

(50 % de réduction sur Xbox ; 15 % de réduction sur PlayStation 4 et Switch) Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (50 % de réduction sur Xbox ; 15 % de réduction sur PlayStation 4 et Switch)

(50 % de réduction sur Xbox ; 15 % de réduction sur PlayStation 4 et Switch) Star Wars Jedi Fallen Order (33% sur les éditions Standard et Deluxe sur PlayStation 4 et Xbox)

(33% sur les éditions Standard et Deluxe sur PlayStation 4 et Xbox) Star Wars Jedi Starfighter (50 % de réduction sur PlayStation 4 et Xbox)

(50 % de réduction sur PlayStation 4 et Xbox) Star Wars Knights of the Old Republic (50 % de réduction sur Xbox)

(50 % de réduction sur Xbox) Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (50 % de réduction sur Xbox)

(50 % de réduction sur Xbox) LEGO Star Wars: The Complete Saga (75 % de réduction sur Xbox)

(75 % de réduction sur Xbox) LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (67 % de réduction sur Xbox)

(67 % de réduction sur Xbox) LEGO Star Wars III: The Clone Wars (75 % de réduction sur Xbox)

(75 % de réduction sur Xbox) Star Wars Pinball (30 % de réduction sur le jeu complet sur Switch ; 40 à 60 % de réduction sur différents packs sur PlayStation 4 et Xbox)

(30 % de réduction sur le jeu complet sur Switch ; 40 à 60 % de réduction sur différents packs sur PlayStation 4 et Xbox) Star Wars: Racer Revenge (50 % de réduction sur PlayStation 4)

(50 % de réduction sur PlayStation 4) Star Wars: Starfighter (50 % de réduction sur Xbox)

(50 % de réduction sur Xbox) Super Star Wars (60 % de réduction sur PlayStation 4)

(60 % de réduction sur PlayStation 4) Star Wars Mega Bundle (71 % de réduction sur PlayStation 4) PC Star Wars: Battlefront (Classic, 2004) (40 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(Classic, 2004) (40 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Battlefront II (Classic, 2005) (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(Classic, 2005) (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars Battlefront II (EA) (40-50 % de réduction sur Humble et Origin)

(EA) (40-50 % de réduction sur Humble et Origin) Star Wars Classics Collection (65 % de réduction sur Humble)

(65 % de réduction sur Humble) Star Wars : The Clone Wars – Republic Heroes (65 % de réduction sur Steam, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, Humble, et Origin) Star Wars Collection (45 % de réduction sur Humble)

(45 % de réduction sur Humble) Star Wars: Dark Forces (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars Episode I: Racer (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Empire at War Gold Pack ( 65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: The Force Unleashed II (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars Jedi Fallen Order (33% off Standard et Deluxe Edition on Steam, Humble, et Origin)

(33% off Standard et Deluxe Edition on Steam, Humble, et Origin) Star Wars Jedi Knight Collection (54 % de réduction sur Humble)

(54 % de réduction sur Humble) Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Jedi Knight – Jedi Academy ( 65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Jedi Knight: Mysteries of the Sith (65 % de réduction sur Steam, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, Humble, et Origin) Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars Knights of the Old Republic (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) LEGO Star Wars: The Complete Saga (75 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(75 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) LEGO Star Wars III: The Clone Wars (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars Pinball (différents packs à 50-70 % de réduction sur Steam)

(différents packs à 50-70 % de réduction sur Steam) Star Wars: Rebel Assault I (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Rebel Assault II (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Rebellion (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Republic Commando (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Rogue Squadron 3D (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Shadows of the Empire (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: Starfighter (65 % de réduction sur Steam, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, Humble, et Origin) Star Wars: TIE Fighter (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: X-Wing (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars: X-Wing Alliance (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

(65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin) Star Wars : X-Wing vs TIE Fighter – Balance of Power Campaigns (65 % de réduction sur Steam, GOG, Humble, et Origin)

