Star Wars Battlefront : le jeu de 2004 se met à jour avec... du multijoueur

Star Wars Battlefront II a fait l'actualité cette semaine pour une bonne raison : il a reçu sa dernière mise à jour majeure, faisant de lui une expérience complète après 25 DLC gratuits. Bien avant que DICE ne récupère la licence, Star Wars Battlefront avait eu droit eu droit à des itérations tout aussi cultes par Pandemic Studios.

Et c'est justement l'épisode fondateur de cette saga, le Star Wars Battlefront de 2004, qui refait parler de lui maintenant. Ce vendredi, il a reçu une mise à jour inattendue sur Steam et GOG apportant... du multijoueur. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité originale : des serveurs de jeu en ligne existaient bien via GameSpy, mais avaient été fermés en 2014 en raison de l'âge avancé du projet. Il était encore possible d'en profiter via des manipulations complexes ou des mods, mais tout ceci est désormais du passé, tout du moins jusqu'à ce que le multi disparaisse à nouveau.

Le patch ne s'arrête pas là et corrige des problèmes liés à la résolution et à la partie audio, et apporte la traduction des textes en français, italien, allemand et espagnol ! Le moment est donc parfaitement choisi pour retourner sur ce Star Wars Battlefront, d'ailleurs affiché à 4,09 € jusqu'au 7 mai dans le cadre des célébrations du Star Wars Day.

