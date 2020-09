Oculus : de premiers trailers pour Sniper Elite VR, Myst, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge et le multijoueur de Beat Saber

La révélation de l'Oculus Quest 2 au Facebook Connect a été l'occasion de découvrir des productions inédites à venir sur la famille de casques Oculus. Mais le constructeur a aussi mis sur le devant de la scène des titres déjà connus, avec des bandes-annonces inédites et alléchantes. Ce fut notamment le cas de Beat Saber, qui a confirmé l'arrivée d'un DLC autour du groupe BTS pour novembre, et surtout d'une mise à jour avec du multijoueur le 13 octobre prochain.



Sinon, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, toujours attendu pour la fin d'année, a fait une apparition avec un teaser annonçant la présence de R2-D2 et C3-PO, tout comme celle de Yoda. L'ambitieux Sniper Elite VR a aussi eu droit à un court trailer, tout comme l'encore très mystérieux remake de Myst, prévu pour 2020.

À part ça, Medal of Honor: Above and Beyond, a confirmé que sa sortie se ferait le 11 décembre sur les casques Oculus et SteamVR.

