Lucky's Tale : une sortie exclusive à l'Oculus Quest 2 de l'un des tout premiers jeux de plateforme en réalité virtuelle !

Lucky's Tale est un titre haut en couleur qui vous rappellera sans aucun doute les jeux de plateforme de votre enfance tel un Crash Bandicoot avec des influences empruntées à l’univers de Mario. Considéré comme le premier vrai jeu de plateforme en réalité virtuelle, il est sorti en 2016 sur l'Oculus Rift CV1 et était d'ailleurs vendu avec le casque. Il avait ravi de nombreux joueurs, amateurs du genre, tout comme nous à la rédaction (voir le test complet). Il s'offre aujourd'hui, une entrée fracassante sur Oculus Quest 2. Les possesseurs du Quest premier du nom n'en profiteront donc pas, comme le précise le studio Playful.

Il bénéficie pour sa renaissance d'une remastérisation bienvenue, avec notamment de nouveaux sons, un meilleur éclairage et des animations tout droit sorties de Super Lucky's Tale, la suite non VR du jeu. Pour le reste, le jeu n'a pas vieilli et se targue d'être à la hauteur de la version PC VR. Aucune concession n'a été faite en termes de contenu et la patte graphique a été respectée tout comme les différents effets et les décors. Le titre est donc authentique à celui que nous connaissions, mais se targue d'être encore plus abouti.

Si vous êtes amateurs du genre, vous devriez jeter un œil à notre test de Ven VR Adventure. Lucky's Tale est disponible au prix de 19.99 € sur le store Oculus Quest et ne sera pas cross-buy avec la version Oculus Rift, qui est elle disponible au prix de 14,99 €.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.