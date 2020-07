New Super Lucky's Tale : et voici la date de sortie sur PS4 et Xbox One

À la base, il y avait Lucky's Tale, un jeu de plateformes en 3D rendant hommage aux pionniers du genre, disponible en exclusivité sur Oculus Rift. Playful a ensuite étendu son univers avec un portage sans réalité virtuelle sur PC et Xbox One, Super Lucky's Tale. L'histoire s'est dernièrement continuée avec un efficace New Super Lucky's Tale avec encore quelques nouveautés sur Switch.

New Super Lucky's Tale is coming to Xbox One and PlayStation 4 on Friday, August 21! pic.twitter.com/JRXrGGoO9X — New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) July 29, 2020

Le jeu ne devrait à priori plus être amélioré, mais il n'en a pas tout à fait fini avec les joueurs. Les développeurs ont récemment confirmé que ce New Super Lucky's Tale allait être porté cet été sur PS4 et Xbox One avec des performances techniques adaptées aux consoles de salon. Il ne manquait plus qu'un détail, à savoir la date de sortie de ces versions. Fin du suspense, ce sera pour le 21 août 2020.

Pour les curieux, New Super Lucky's Tale peut être précommandé au tarif de 29,99 € chez Amazon. Bon, après tout cela, il ne manquera plus que la version PC pour que tout le monde soit content.

Lire aussi : TEST de New Super Lucky’s Tale : l'édition ultime est sur Switch !