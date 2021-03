New Super Lucky's Tale : baisse de prix permanente, FPS Boost et arrivée sur de nouvelles boutiques PC

New Super Lucky's Tale, dernière version du jeu de plateforme avec un renard roux jouable à l'origine en réalité virtuelle mais sorti depuis sans VR sur un tas de machines, vient de connaître une baisse de prix permanente ainsi que plusieurs autres petites nouveautés, comme l'a annoncé le développeur Playful Studios.

Désormais, New Super Lucky's Tale est donc vendu 29,99 € sur consoles (PlayStation Store, eShop et Microsoft Store, et 27,99 € sur PC (Steam et Epic Games Store). Le titre débarque également sur le Humble Store et GOG.com, toujours à 27,99 €. Playful Studios annonce au passage que le jeu est compatible avec le FPS Boost de Microsoft, améliorant les performances d'anciens titres, New Super Lucky's Tale peut ainsi grimper jusqu'à 120 fps en 4K grâce au FPS Boost sur Xbox Series X|S. Et pour l'essayer sans se ruiner, le jeu est pour rappel inclus dans le Xbox Game Pass, à 29,99 € par trimestre.

Enfin, Playful Studios propose des réductions de 30 % sur sa boutique en ligne, avec des prix cassés sur une peluche, une statuette ou encore des pin's collectors de New Super Lucky's Tale, c'est à retrouver ici.

