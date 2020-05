New Super Lucky's Tale confirmé sur PS4 et Xbox One

À la base, il y avait Lucky's Tale, un jeu de plateformes rendant hommage aux classiques du genre, imaginé en VR pour l'Oculus Rift en 2016. Puis il y a eu Super Lucky's Tale, une version jouable sans casque et largement améliorée parue sur PC, PS4 et Xbox One en 2017.

New Super Lucky's Tale is coming soon to Xbox One and PS4!! Stay tuned for more details... pic.twitter.com/PhjHiQWfEw — New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) May 18, 2020

Dernièrement, c'est un New Super Lucky's Tale qui est arrivé sur Switch, avec des niveaux inédits et d'autres retravaillés, et un gameplay largement optimisé.

New Super Lucky's Tale propose des niveaux inédits mais aussi des niveaux originaux redessinés, des commandes plus précises, une caméra entièrement contrôlable, ainsi que diverses améliorations dans presque tous les domaines, notamment les graphismes, la gestion de la lumière, les cinématiques, les dialogues, l'interface, le son et la musique.

Histoire de ne pas faire de jaloux, Playful Studios va bel et bien porter cette ultime version sur d'autres plateformes. L'information avait déjà fuité par le biais de plusieurs revendeurs et, certainement sous la pression de ces leaks, les développeurs officialisent tout cela de manière très sommaire : oui, New Super Lucky's Tale arrivera bientôt sur PS4 et Xbox One. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, malheureusement.



