New Super Lucky's Tale : des éditions PS4 et Xbox One font leur apparition chez plusieurs revendeurs français

Au fil des années, Playful Studios a recyclé plusieurs fois son jeu Lucky's Tale, d'abord sorti sur Oculus Rift avant d'arriver sur Xbox One, délaissant alors la VR et prenant au passage le nom de Super Lucky's Tale. Une version améliorée a depuis vu le jour exclusivement sur Switch, rallongeant encore son intitulé pour devenir New Super Lucky's Tale. Eh bien, tout semble laisser croire qu'un portage sur d'autres plateformes va avoir lieu.

En effet, l'Espace culturel E. Leclerc et Amazon.fr référencent New Super Lucky's Tale sur PS4, mais également une version Xbox One pour la branche de la grande surface avec comme date de sortie le 30 juin 2020, qui sera un mardi. Il est possible qu'il s'agisse d'un placement, mais l'existence du jeu sur ces plateformes ne fait que peu de doute. Pourtant, aucune annonce officielle n'a été effectuée jusqu'à présent du côté de studio, de Just For Games ou PQube, responsables de la distribution du jeu sur Switch en Europe en boîte. C'est d'ailleurs ce dernier qui est indiqué comme éditeur cette fois.

Bref, il faudra patienter pour avoir le fin mot de l'histoire, mais si vous souhaitiez jouer à ce sympathique jeu sur votre plateforme favorite, ce sera visiblement bientôt possible.

Lire aussi : TEST de New Super Lucky’s Tale : l'édition ultime est sur Switch !