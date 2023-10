Sorties jeux VR Octobre 2023 : prévenez votre banquier, prenez des RTT, il y a du bon et de la quantité ce mois-ci !

La sortie du Quest 3 va sûrement apporter un regain d'intérêt sur les jeux passés et à venir. Eh si vous êtes toujours indécis, n'oubliez pas de visionner notre preview du nouveau casque de Meta. Rassurez-vous, le PSVR 2 et le Pico 4 ne sont pas en reste pour autant. Eh oui, ce mois-ci, tout le monde aura sa part du gâteau.

Les jeux VR multiplateformes :

Ghost Signal : A Stellaris Game - 5 octobre (PCVR, PSVR 2)

Disponible déjà sur Meta Quest 2 et Pico 4, Ghost Signal ravira les amateurs de rogue lite. A bord du vaisseau spatial Aurora, vous devrez enquêter sur le signal fantôme éponyme et découvrir les mystères qui s'y cachent.

The 7th Guest VR - 19 octobre (PCVR, PSVR 2, Meta Quest)

The 7th Guest VR est le remake de l'excellent point'n'click paru en 1993 sur CD-I. Publié par Vertigo Games (Arizona Sunshine, After the Fall…)Le joueur devra parcourir un manoir hanté et résoudre ses mystères.

The Wizards - Dark Times : Brotherhood - 19 octobre (PCVR, Meta Quest)

The Wizards - Dark Times va connaître son propre remake à travers la mise à jour Brotherhood. Celle-ci apporte un mode co-op pouvant accueillir trois joueurs, de nouveaux ennemis, des sorts ainsi que des objectifs et des niveaux supplémentaires. Cerise sur la baguette, des contrôles optimisés et des améliorations visuelles sont également prévus, et ce, aussi bien pour les anciens que les nouveaux casques VR.

Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord - 26 octobre (PSVR 2, Meta Quest)

Le jeu VR tiré de la licence à succès Ghostbusters débarque à la fin du mois sur les systèmes Meta Quest. Attention, pour ceux qui ont déjà le PSVR 2, nous vous invitons à attendre notre test, car cette version risque d'être la plus immersive qui soit : suivi des yeux, retours haptiques casque/contrôleurs, graphismes améliorés. Alors pourquoi attendre ? Pour les mêmes raisons qui ont conduit de nombreux joueurs à ne pas acheter day one Switchback VR, Project Wingman, Green Hell ou encore HellSweeper soit le manque de finition et d'optimisation pour le casque VR de Sony.

Journey to Foundation - 26 octobre (Pico, PSVR 2, Meta Quest)



Journey to Foundation (lire notre article) est un jeu d'aventure SF centré sur la narration et où vos choix auront des conséquences (une grande rareté en VR). Vous incarnez l'agent Ward, qui possède des capacités mentales uniques lui permettant de percevoir et de manipuler les émotions des autres.

The Foglands - 31 octobre (PSVR 2, Meta Quest)





The Foglands (lire notre article) est un rogue lite horrifique où vous incarnez un coureur dont le but est de ramasser assez de butins pour éviter à votre peuple un sort funeste. Sachez que le jeu sera également jouable sur écran plat (PS5) et qu'une version PCVR suivra prochainement.

MADiSON VR - Halloween 2023 (PCVR, PSVR 2)

Sorti l'an passé sur consoles et PC, voici que le survival horror MADiSON se voit adapté en vue FPS sur PSVR 2 et PCVR. La subtilité du titre est de ne proposer aucune arme, renforçant d'autant plus le sentiment d'impuissance et de peur. Vous serez muni d'un seul et unique appareil photo pour tenter de résoudre les énigmes qui jalonneront votre progression.

Glassbreakers : Champions of Moss - octobre 2023 (PC VR, Quest)



Sorti en accès anticipé le mois dernier sur l'App Lab (lire notre preview), Glassbreakers : Champions of Moss est un jeu de combat en temps réel de type MOBA. Surprise, le titre est annoncé d'abord en PCVR pour ce mois-ci, la version Meta Quest sera peut-être, en toute logique, disponible le mois prochain.

Room of Realities - octobre 2023 (PCVR, Meta Quest)

Si vous aimez les Escape Games, qui plus est ceux que vous pouvez découvrir dans les salles d'arcade VR, réjouissez-vous ! Room of Realities sort de l'accès anticipé (AppLab, Steam) pour faire travailler les neurones, à seul ou à plusieurs.

Rendez-vous à la page suivante pour les jeux exclusifs au PSVR 2.