Journey to Foundation : le FPS inspiré des oeuvres d'Asimov arrive prochainement sur toutes les plateformes VR, ou presque...

Révélé lors du State of Play de Sony en février, le FPS de science-fiction, inspiré des œuvres d'Isaac Asimov, débarque prochainement sur PSVR 2, Meta Quest 2/3/Pro et Pico 4. Pour rappel, le jeu vous propose d'incarner l'agent Ward, possédant des capacités lui permettant de percevoir et de manipuler les émotions d'autrui.

Dans l'industrie de la réalité virtuelle, rares sont les jeux proposant plusieurs choix et autant de conséquences différentes (dans la lignée des Life is Strange, As Dusk Falls, Detroit : Become Human...). Journey to Foundation souhaite y remédier, et cette fois-ci, en vue à la première personne.

Voici ce que le studio déclare à propos de la version PSVR 2 du jeu :

La série Fondation se déroule en plein cœur d’une crise galactique. L’Empire galactique, qui a su maintenir la paix pendant 12 000 ans et occupe 25 millions de planètes, est au bord de l’effondrement. Des événements majeurs sont en cours, ce qui modifie l’équilibre du pouvoir à travers la galaxie. Nous sommes ravis de pouvoir exploiter la résolution 4K et la puissance de calcul du casque pour vous proposer un spectacle à la hauteur des enjeux. Votre personnage, l’agent Ward, est doté de capacités mentales lui permettant de ressentir et de manipuler les émotions d’autrui. C’est un art subtil : si vous allez trop loin, vous risquez de provoquer des dégâts irréversibles. Nous mettons à profit le retour haptique du casque PS VR2 pour vous donner l’impression que vous utilisez votre esprit et pour vous guider en cours de partie. Les joueurs auront également l’impression d’être au cœur de l’action lorsqu’une étoile explosera ou qu’un vaisseau s’écrasera. Avec le retour haptique du casque, vous jurerez y être. Dans les cinématiques, vous pouvez voir l’intrigue se dévoiler. Dans Journey to Foundation, vous êtes au cœur de chaque scène. Mais le but n’était pas simplement de vous donner quelques options de dialogue pour maintenir votre intérêt. Le suivi du mouvement des yeux vous permet de sélectionner la suite de la conversation en regardant une option et en appuyant sur la touche X pour la valider. Même lorsque des personnages imposants comme le vice-roi vous jettent des regards dédaigneux, vous pouvez observer votre environnement à la recherche d’indices spéciaux cachés. De plus, certains objets disséminés dans le jeu peuvent débloquer des dialogues uniques et de nouveaux embranchements de joueur. Nous avons créé des puces spécialisées que nous avons nommées MDA (pour “modules de défense atomique”). Vous pouvez les placer à l’arrière de votre arme de base pour modifier son fonctionnement et accéder à différents types de blasters. En remplaçant la puce, vous passerez à un autre type d’arme, et chacune de ces armes vous semblera unique grâce au son, au retour haptique et au retour de force des gâchettes adaptatives PlayStation. En VR, votre corps est votre manette. C’est pour cette raison que nous avons incorporé des gestes aux conversations. Lorsqu’un adversaire vous mettra en joue avec son pistolet, vous ne devrez pas appuyer sur la touche X pour vous rendre, mais plutôt mettre les mains en l’air (ou recevoir un avertissement des PNJ si vous ne suivez pas leurs ordres).

Journey To Foundation sortira le 26 octobre 2023 sur l'ensemble des plateformes VR (sauf PCVR).