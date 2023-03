PSVR 2 : la liste complète des jeux PSVR 1 proposant un patch PlayStation VR 2 (MAJ 4 mars 2023)

Annoncé bien avant la disponibilité du PSVR 2, la non-rétrocompatibilité des jeux PSVR 1 sur PlayStation VR 2 a fait couler beaucoup d'encre. Ceci dit, de nombreux studios ont décidé d'effectuer un portage gratuit ou payant pour jouer à leurs jeux PSVR 1 sur PSVR 2. Ainsi, si vous possédez des jeux PlayStation VR, tant mieux, et si vous ne les possédez pas, vous pouvez toujours les trouver d'occasion à moindres frais.

Pour vous simplifier la vie, chaque jeu et application dispose du lien vers le PlayStation Store, accompagné de sa légende, histoire de faire le tri rapidement.

Dernière mise à jour : 4 mars 2023



Légende : (nom), (prix de la MAJ), (stockage) (langue), (position), (type de contrôleurs), (solo, multi), (cross-play - si disponible) (test - si disponible) - PEGI, (date de sortie), résumé.

Liste complète des jeux PSVR 1 proposant un patch PlayStation VR 2 :

After the Fall Complete Edition (gratuit) (28,66 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 18 (22 février 2023)

Bienvenue dans « The Line »... Des décennies se sont écoulées depuis que l'apocalypse a transformé le Los Angeles des années 1980 en une friche enneigée, envahie par des morts-vivants mutants. Commençant dans un camp souterrain avec jusqu'à 32 autres joueurs survivants, vous prenez les armes en tant que nouveau Harvest Runner. Votre mission ? Aventurez-vous au-dessus du sol pour étendre la portée de The Line dans la ville et permettre à l'humanité de survivre un jour de plus.

Pistol Whip (gratuit) (1,98 Go) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Ce héros décoiffe... et pas qu’un peu ! Jeu d’action rythmique sublimé par son moteur physique, Pistol Whip est un mélange explosif de gunplay aux inspirations délicieusement cinématographiques et aux rythmes qui arrachent. Atomisez, détruisez et esquivez tous azimuts pour vous frayer un chemin in extremis à travers des scènes à l’atmosphère enfiévrée, enchaîner des rythmes dévastateurs lors d’un ballet de balles bestial et vous hisser au top des classements. Quand fou de la gâchette rime avec furie symphonique.

NFL Pro Era (gratuit) (9,39 Go) (anglais) (debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) - PEGI 3 (22 février 2023)

C'est maintenant votre chance d'être QB1 de votre équipe NFL préférée avec NFL PRO ERA, le premier jeu de réalité virtuelle (VR) NFL entièrement sous licence. Utilisant des données de jeu en temps réel, NFL PRO ERA apporte les lumières vives, les chants d'équipe et des milliers de fans hurlants chez vous dans l'un des jeux VR à la première personne les plus authentiques et les plus immersifs de tous les temps. Passez sous le centre et voyez si vous avez ce qu'il faut pour mener votre équipe à un Super Bowl ou jouer au catch virtuel avec des amis dans votre stade préféré. Quoi que vous décidiez, l'avenir du jeu dépend de vous !

Vacation Simulator (gratuit) (3,92 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue au Vacation Simulator, un ersatz de VACANCES inspiré par de vrais humains QUI SE LA COULENT DOUCE et programmé par les robots démiurges du Job Simulator, en boulons et en servomoteurs. Redistribuez votre bande passante pour un décollage immédiat vers un monde de relaxation et adonnez-vous au plaisir des vagues, des chamallows grillés, des batailles de boules de neige et des avalanches de selfies !

Zenith: The Last City (gratuit) (7,38 go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (multi) (cross-play) - PEGI 12 (22 février 2023)

Des générations après la catastrophique Fracture, les mortels et les dieux se battent pour éviter un autre désastre. Exploitez le sang magique de l'Essence pour devenir de plus en plus puissant et rejoignez d'autres joueurs pour découvrir un casting de champions et de méchants haut en couleur dans un récit épique. De la luxuriante forêt d'Amarite à la ville hyper-futuriste de Zenith, perdez-vous dans un monde fantastique magnifique et stylisé où vous pourrez grimper, planer et lancer des sorts à volonté !

Startenders: Intergalactic Bartending (gratuit) (1,92 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 16 (22 février 2023)

Enlevé par accident et inscrit à l'Académie de barman Startenders, vous devrez secouer, trancher et servir pour survivre jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de vous échapper ! Utilisez vos compétences pour créer de délicieuses concoctions à servir à vos clients extraterrestres, utilisez des machines farfelues et des ingrédients encore plus farfelus pour gagner votre chemin du retour.

Walking Dead Saints & Sinners (gratuit) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (21 mars 2023) Affrontez toutes les horreurs mortes ou vivantes dans l'univers de The Walking Dead à travers cette nouvelle aventure en réalité augmentée. Parcourez les ruines infestées de rôdeurs de La Nouvelle-Orléans, restez furtif, pillez des ressources et survivez chaque jour tout en élucidant un mystère qui plane sur les quartiers emblématiques de la ville. Rencontrez des factions désespérées et des survivants solitaires qui pourront devenir vos amis ou vos ennemis. Que vous choisissiez d'aider votre prochain ou de vous emparer par la force de ce que vous désirez, chaque décision que vous prenez a des conséquences. Quel type de survivant serez-vous aux yeux des habitants ?

Job Simulator (gratuit) (1,93 Go) (roomscale) (VOSTFR) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Dans un monde où les emplois sont maintenant tous occupés par des robots, le Job Simulator vous permet de vous mettre dans la peau d'un de ces joyeux travailleurs d'autrefois. Dans un monde où les emplois sont maintenant tous occupés par des robots, le Job Simulator vous permet de vous mettre dans la peau d'un de ces joyeux travailleurs d'autrefois. The Light Brigade (gratuit) (2,40 Go) (VOSTFR) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Le monde va être plongé dans des ténèbres éternelles. Il n’y a que vous qui puissiez faire se lever une nouvelle aube. Rejoignez les rangs de la Brigade de la Lumière, la dernière ligne de défense de l’Humanité, et explorez des champs de bataille générés procéduralement. Renouvelez l'aventure autant de fois qu’il le faudra pour libérer les âmes qui y sont prisonnières. Resident Evil Village (gratuit) (8,97 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023)

Quelques années après les événements effroyables de Resident Evil 7: Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau. Song in the Smoke: Rekindled (gratuit) (3,10 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Affrontez des bêtes étranges et bravez les éléments pour rester en vie dans Song in the Smoke Rekindled, une version spectaculaire remastérisée pour la PlayStation VR 2 du jeu de survie en VR récompensé et dont l'intrigue se situe dans un monde hors du temps No Man's Sky (gratuit) (17,1 Go) (VOSTFR) (multi) (cross-play) - PEGI 7 (12 novembre 2020)

No Man’s Sky est un jeu d'aventure et de science-fiction épique se déroulant dans un univers sans fin, où chaque étoile représente un lointain soleil entouré de planètes pleines de vie qui ne demandent qu'à être explorées. Découvrez des mondes inconnus, faites du commerce, combattez et survivez dans cette aventure intergalactique.

Synth Riders - Remastered Edition (gratuit) (4,21 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Synth Riders est un jeu de rythme de danse freestyle en réalité virtuelle apprécié par des milliers de fans. Laissez-vous entraîner par la musique et attrapez les notes, glissez sur les rampes et esquivez les obstacles dans cette expérience physique unique optimisée spécialement pour les manettes PlayStation VR 2 ! 2MD VR Football Unleashed ALL☆ STAR (4,99 €) (1,43 Go) (anglais) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (21 février 2023)

2MD: VR Football Unleashed ALL☆STAR est la suite du jeu révolutionnaire de football VR contrôlé par le mouvement. Dessinez les jeux et lancez, passez, attrapez ou courez le ballon avant la fin du temps imparti !

Thumper (4,99 €) (1,49 Go) (VOSTFR) (assis) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Aussi rythmé que violent, Thumper réunit toute l'action des jeux de rythme classiques, des vitesses foudroyantes et une réalité physique impitoyable. Vous êtes un scarabée de l'espace. Bravez le vide infernal et confrontez une gigantesque tête déchaînée venue du futur.

Rez Infinite (9,99 €) (814 Mo) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Préparez-vous pour la version ultime de Rez, un voyage palpitant et plein d'action composé d'images, de sons et de tirs. Plongez dans une synesthésie à 360 degrés tandis que vous vous frayez un chemin parmi les vagues d'ennemis et d'énormes boss qui se métamorphosent. Chacun de vos gestes déclenche des couleurs et des sons qui se synchronisent et fusionnent au rythme de la bande-son techno légendaire de Rez. Cave Digger 2: Dig Harder (gratuit) (2,49 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) - PEGI 16 (22 février 2023)

Cave Digger 2: Dig Harder est un jeu d'aventure en VR à 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde dieselpunk western alternatif. Le joueur est un prospecteur qui commence son aventure dans un camp, apparemment abandonné, dans le but d'extraire des objets de valeur des grottes, de les échanger contre de nouveaux outils, des améliorations et des lieux afin de faire progresser son exploration des frontières. Pour dévoiler les secrets de la Vallée (zone de jeu), le joueur suit le fil d'Ariane laissé par un ancien explorateur connu uniquement sous le nom de Clayton.

Hello Neighbor : Search & Rescue (gratuit) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 7 (25 mai 2023)

Hello Neighbor: Search and Rescue est un jeu d'énigmes horrifique en VR dans lequel vous devez entrer discrètement chez votre effrayant voisin pour sauver votre ami. Plusieurs personnages jouables : passez d'un personnage à l'autre pour déjouer l'IA. Chaque personnage unique dispose de ses propres objets et compétences. Variez les perspectives en alternant les membres de l'équipe de sauvetage, résolvez les énigmes et évitez votre voisin tout en essayant d'atteindre l'épouvantable sous-sol ! Swordsman VR (gratuit) (11 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023)

Swordsman est un jeu de combat à l'épée réaliste avec des adversaires difficiles et des combats de boss épiques. Faites l'expérience d'un combat réel qui nécessite une stratégie contre des ennemis blindés et simulés physiquement qui peuvent parer, riposter, marcher et esquiver dans ce jeu primé bourré d'action ! Puzzling Places (gratuit) (5,58 Go) (français) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Assemblez des miniatures hyper-réalistes de lieux magnifiques du monde entier. Plongez au cœur du courant méditatif qu'offrent les puzzles et découvrez chaque lieu prendre vie avec des sons immersifs et uniques. « Puzzling Places » est une approche moderne d'un passe-temps ancestral qui s'adresse à toute la famille grâce à sa jouabilité et à ses commandes intuitives Creed: Rise to Glory - Championship Editon (19,99€) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 16 (4 avril 2023)

Plongez dans le monde exaltant de la boxe et vivez une expérience cinématique digne d'un blockbuster alors que vous entrez sur le ring en tant qu'aspirant champion : faites-vous entraîner par Rocky Balboa, affrontez des adversaires familiers et inattendus dans des arènes dynamiques, et bâtissez votre légende.

