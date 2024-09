PSVR 2 : voici quelques jeux à venir en fin d’année sur PS5

La VR est un univers accessible, que ce soit sur ordinateur, casque autonome et console, il y a de quoi faire. Les plateformes sont nombreuses, même Apple s’est lancé dans ce monde particulier avec son Vision Pro ; par ailleurs, certaines personnes utilisent un VPN pour Mac pour accéder à du contenu disponible en dehors de nos frontières. Bref, le sujet du jour, le PSVR 2 ! Le casque de Sony Interactive Entertainment est disponible dans nos rayons depuis des mois, s’il y a bien une chose que les joueurs attendent, c’est la venue de diverses productions pour s’amuser comme il se doit avec des expériences délirantes.

Pour le coup, faisons un point sur quelques titres qui arrivent prochainement et qui pourraient vous titiller !

Chernobyl Again - 12 septembre 2024

Chernobyl Again est un jeu d'aventure créé en réalité virtuelle et basé sur diverses réalités de Tchernobyl, qui raconte une histoire de peur et de conspiration. La protagoniste Olena tente d'empêcher une catastrophe nucléaire. Olena voyage à travers de nombreuses réalités afin de trouver un moyen de sauver son propre monde.

Snow Scout - 12 septembre 2024

Dans cette aventure d'exploration à ski, vous démarrez un séjour d'une semaine en tant que bénévole pour les Snow Scouts. Votre tâche consiste à préparer la réouverture d’une petite station de ski des Alpes germanophones. Vous êtes guidé par radio, grâce aux instructions de Vreni – un membre très sympathique de l'organisation. Au cours de votre séjour de sept jours dans cette montagne sauvage isolée et majestueuse, vous en apprendrez davantage sur elle… et peut-être même sur vous-même.

Max Mustard - 3 octobre 2024

Max Mustard est un jeu de plateform VR avec un style graphique impérissable. Chacun des 40 niveaux est unique, composé grâce au Kishōtenketsu, une technique de design japonaise et chinoise. Avec des gadgets en première personne, un gameplay classique en troisième personne et de nouvelles surprises à chaque niveau, c'est un jeu de plateforme en VR que vous ne pourrez plus lâcher !

Max Mustard est un inventeur de Krunch, une planète mourante, qui assiste à l'enlèvement et l'emprisonnement de petites créatures par un homme d'affaires peu scrupuleux et ses subordonnés mécaniques. Il fait fortune en les vendant comme produits de luxe pour les très riches. Vous faites équipe avec Mustard pour en sauver le plus possible.