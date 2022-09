All On Board! : jouer et créer des jeux de société en VR sera possible sur nos Meta Quest

Décidément, les jeux de société font bon ménage avec la réalité virtuelle, que ce soit Demeo (voir test), Catan VR, Cards & Tankards, ou dans un registre proche Quest Haven (jeu de rôle), tout porte à croire que jouer avec ses amis en totale immersion et ce sans devoir ranger ni installer le jeu durant de longues minutes a de quoi séduire. The Game Kitchen exauce nos vœux de flemmards en nous proposant sa solution : All On Board!.

Le financement participatif (Kickstarter) a permis de rendre ce projet viable, récoltant pas moins de 70 402 $ (sur une attente initiale de 25 000 $) et 1 055 contributeurs, soit un succès à la hauteur de la hype qu'un tel projet suscite. Le jeu permettra d'acheter des jeux de société complets et d'y jouer en VR avec ses amis. À l'instar d'une version physique, un seul utilisateur doit disposer d'une copie du jeu pour que ses amis puissent y jouer.

Voici les 12 titres proposés au lancement :

Nova Aetas Black Rose Wars (promis, le rédacteur de cet article n'y est pour rien) ;

(promis, le rédacteur de cet article n'y est pour rien) ; Escape the Dark Castle ;

; Rallyman GT ;

; Sword & Sorcery ;

; Infinity Defiance ;

; Istanbul ;

; Steam Watchers ;

; Hamlet - The Village Building Game ;

; The Binding of Isaac: Four Souls (excellent au passage) ;

(excellent au passage) ; Wild Assent ;

; The Breach ;

; The Hunger.

All On Board!, qui devrait prendre en charge SteamVR et les Meta Quest, est également doté d'un solide outil de création permettant, comme son nom l'indique, de créer et de partager une bibliothèque de jeux de société, d'espaces de jeu et d'accessoires. Oui, vous avez bien lu, vous pouvez vous amuser à prototyper vos propres jeux pour les tester auprès de vos amis ou de la communauté mondiale, et si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez créer différents environnements pour magnifier l'expérience, créer différentes tables de jeu, accessoires...

Rien n'indique à l'heure actuelle si nous pourrons vendre notre produit, que ce soit in-game ou en dehors, il faudra attendre pour le savoir. Cerise sur le jeu de plateau, les développeurs précisent que vous pourrez créer tout ce que vous désirez sans la moindre ligne de code. Et ce n'est pas fini, All On Board! sera intégralement en français, y compris le tutoriel lié à la création. Seul l'éditeur sera en anglais, ce qui est le cas sur tous les moteurs de jeu, afin que chaque pays ait les mêmes références sur des mots-clés (shaders, materials, mesh, etc.).

En parlant de moteur, il s'agira d'une surcouche d'Unreal Engine visant à simplifier sa prise en main, comme c'est le cas de Core Games. Pour créer, il vous faudra installer l'éditeur sur Windows, mais n'ayez crainte, vous pourrez sans problème importer vos propres sons, images et modèles 3D. Cependant, et nous n'en doutons pas, une limite de taille ou du nombre d'éléments visible à l'écran sera sûrement mise en œuvre, sous peine de faire ramer l'ensemble.

Et ce n'est toujours pas fini ! Les joueurs non VR pourront également se joindre à la partie, même si Demeo l'a démontré, ces derniers auront une expérience amoindrie du fait de ne pas pouvoir pleinement et librement bouger de manière naturelle et fluide. D'ailleurs, ces mêmes joueurs auront en guise d'avatar un petit robot aux doux airs de Cozmo :

Un mode spectateur pourra par ailleurs permettre de découvrir un jeu, ce qui sera fort utile pour conserver son ego (ne riez pas, nous savons tous à quel point il est humiliant de se faire battre à plates coutures par un joueur expérimenté).

Concernant la compatibilité avec les différentes plateformes, The Game Kitchen affirme que le titre sera cross-play (jouable entre différentes machines) et qu'il sortira pareillement sur le Pico Neo 3 ainsi que sur le Quest Pro. Il faudra néanmoins prendre votre mal en patience, car le titre n'est censé sortir qu'en juillet 2023, les backers (ceux qui ont soutenu le projet) auront droit à une version d'ici la fin d'année.

Pouvoir jouer à des jeux de société via un écran ne date pas d'hier, nous pouvions déjà le faire sur Tabletop simulator (la référence), Tabletopia, ou encore Board Game Arena. La VR apporte un surcroit d'immersion, mais permet par ailleurs des artifices difficilement réalisables IRL : côté joueur, des environnements qui changeraient pour chaque jeu ou en cours de jeu ; côté créateur, la possibilité de se faire un nom plus rapidement en laissant la possibilité à quiconque de tester « presque comme en vrai » son prototype (plutôt qu'un simple écran 2D ou une webcam). Quoi qu'il en soit, c'est pour toutes ces raisons qu'il nous tarde de pouvoir mettre la main dessus. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution du projet, alors restez à l'écoute.

