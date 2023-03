PSVR 2 : la liste complète des démos disponibles

Puzzling Places (19,99 €) (5,58 Go) (français) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Assemblez des miniatures hyper-réalistes de lieux magnifiques du monde entier. Plongez au cœur du courant méditatif qu'offrent les puzzles et découvrez chaque lieu prendre vie avec des sons immersifs et uniques. « Puzzling Places » est une approche moderne d'un passe-temps ancestral qui s'adresse à toute la famille grâce à sa jouabilité et à ses commandes intuitives.

Horizon Call of the Mountain (69,99 €) (46,42 Go) (français) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) (voir test) - PEGI 12 (22 février 2023)

Partez à la conquête de montagnes gigantesques, triomphez de redoutables machines et percez le mystère d'une terrible menace qui plane sur le monde d'Horizon en vous plongeant dans une nouvelle aventure des plus immersives sur PlayStation VR 2.

Star Wars: Tales From The Galaxy Edge - Enhanced Edition (49,99 €) (9,39 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) - PEGI 12 (22 février 2023)

Profitez d'un avant-goût des aventures qui vous attendent sur Batuu dans cette démo. Visitez la cantina de Seezelslak, où vous pourrez vous perfectionner au lancer de fléchettes à répulsion, jouer du Chromarimba et admirer les paysages aux alentours de la bordure extérieure de la galaxie. Si vous sortez de la cantina et suivez Mubo, vous tenterez votre chance aux abords de l'avant-poste Black Spire tout en affrontant le Gang de la Mort Guavien.

Cosmonious High (29,99 €) (852 Mo) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue à Cosmonious High, un lycée extraterrestre qui ne connaît absolument aucun dysfonctionnement ! Après avoir débarqué en catastrophe lors d'une première journée mémorable, vous débloquerez des pouvoirs, explorerez les couloirs et trouverez la source des dysfonctionnements afin de sauver l'école du chaos cosmique.

Humanity (3,30 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 7 (23 février 2023)

Mélange unique de casse-tête, de jeu de plateforme et d'action, HUMANITY met le destin de toute l'humanité entre vos mains. Enfin, entre vos pattes. On vous a dit que vous étiez un chien ? Vous incarnez un Shiba Inu chargé de guider une immense foule en mouvement et de lui ordonner de sauter, tourner, pousser, flotter et escalader, afin de gagner le salut.

Drums Rock (19,99 €) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Jouez de la batterie comme un héros du rock et survivez en enfer en luttant contre les démons et leur boss ! Du vrai rock ! Hard rock, heavy metal, Nu metal, entre autres. Une grande variété de rock, avec des musiques originales ou des groupes à succès ! Des graphismes stylés et fous, avec un niveau de finition brutale. Véritable jeu de batterie ! Une batterie que vous devrez jouer et que vous pourrez personnaliser !

Resident Evil Village (39,99 €) (8,97 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) (voir test) - PEGI 18 (22 février 2023)

Quelques années après les évènements effroyables de Resident Evil 7: Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.